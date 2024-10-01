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В Белоруссии начались переговоры вице-премьера и главы МАГАТЭ - РИА Новости, 01.10.2024
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15:57 01.10.2024 (обновлено: 18:30 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/belorussija-1975756906.html
В Белоруссии начались переговоры вице-премьера и главы МАГАТЭ
В Белоруссии начались переговоры вице-премьера и главы МАГАТЭ - РИА Новости, 01.10.2024
В Белоруссии начались переговоры вице-премьера и главы МАГАТЭ
Переговоры вице-премьера Белоруссии Виктора Каранкевича и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стартовали в Островецком районе Гродненской области, передает... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:57
2024-10-01T18:30
в мире
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минск
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александр лукашенко
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ОСТРОВЕЦ (Белоруссия), 1 окт — РИА Новости. Переговоры вице-премьера Белоруссии Виктора Каранкевича и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стартовали в Островецком районе Гродненской области, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят в рамках визита Гросси на Белорусскую АЭС, во время которого, как ожидается, глава МАГАТЭ посетит ряд ключевых объектов станции, включая центральный пульт управления и турбинное отделение первого энергоблока, ознакомится с работой учебно-тренировочного центра. Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси посетит во вторник Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на Белорусскую АЭС. Как отмечается, гендиректор и его команда оценят ситуацию на объекте спустя почти четыре года после его подключения к сети, а также прогресс в выполнении рекомендаций, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году. Во вторник Гросси и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры. Гросси заявил, что обсудил с белорусским лидером ситуацию с ядерной безопасностью в восточноевропейском регионе, в том числе связанную с конфликтом на Украине, услышал четкую позицию главы государства по данному вопросу.
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в мире, белоруссия, минск, украина, рафаэль гросси, александр лукашенко, магатэ, белорусская аэс
В мире, Белоруссия, Минск, Украина, Рафаэль Гросси, Александр Лукашенко, МАГАТЭ, Белорусская АЭС
В Белоруссии начались переговоры вице-премьера и главы МАГАТЭ

В Белоруссии начались переговоры вице-премьера Каранкевича и главы МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости / Александр Жибуль | Перейти в медиабанкВице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Белорусской АЭС в Островцах. 1 октября 2024
Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Белорусской АЭС в Островцах. 1 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Александр Жибуль
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Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Белорусской АЭС в Островцах. 1 октября 2024
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ОСТРОВЕЦ (Белоруссия), 1 окт — РИА Новости. Переговоры вице-премьера Белоруссии Виктора Каранкевича и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стартовали в Островецком районе Гродненской области, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в рамках визита Гросси на Белорусскую АЭС, во время которого, как ожидается, глава МАГАТЭ посетит ряд ключевых объектов станции, включая центральный пульт управления и турбинное отделение первого энергоблока, ознакомится с работой учебно-тренировочного центра.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси посетит во вторник Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на Белорусскую АЭС.
Как отмечается, гендиректор и его команда оценят ситуацию на объекте спустя почти четыре года после его подключения к сети, а также прогресс в выполнении рекомендаций, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.
Во вторник Гросси и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры. Гросси заявил, что обсудил с белорусским лидером ситуацию с ядерной безопасностью в восточноевропейском регионе, в том числе связанную с конфликтом на Украине, услышал четкую позицию главы государства по данному вопросу.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию
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В миреБелоруссияМинскУкраинаРафаэль ГроссиАлександр ЛукашенкоМАГАТЭБелорусская АЭС
 
 
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