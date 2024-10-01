https://ria.ru/20241001/belorussija-1975756906.html

В Белоруссии начались переговоры вице-премьера и главы МАГАТЭ

В Белоруссии начались переговоры вице-премьера и главы МАГАТЭ - РИА Новости, 01.10.2024

В Белоруссии начались переговоры вице-премьера и главы МАГАТЭ

Переговоры вице-премьера Белоруссии Виктора Каранкевича и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стартовали в Островецком районе Гродненской области, передает... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:57

2024-10-01T15:57

2024-10-01T18:30

в мире

белоруссия

минск

украина

рафаэль гросси

александр лукашенко

магатэ

белорусская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975795639_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_69cf4efd6bdeabf607cde76b2ca2b5e4.jpg

ОСТРОВЕЦ (Белоруссия), 1 окт — РИА Новости. Переговоры вице-премьера Белоруссии Виктора Каранкевича и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стартовали в Островецком районе Гродненской области, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят в рамках визита Гросси на Белорусскую АЭС, во время которого, как ожидается, глава МАГАТЭ посетит ряд ключевых объектов станции, включая центральный пульт управления и турбинное отделение первого энергоблока, ознакомится с работой учебно-тренировочного центра. Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси посетит во вторник Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на Белорусскую АЭС. Как отмечается, гендиректор и его команда оценят ситуацию на объекте спустя почти четыре года после его подключения к сети, а также прогресс в выполнении рекомендаций, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году. Во вторник Гросси и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры. Гросси заявил, что обсудил с белорусским лидером ситуацию с ядерной безопасностью в восточноевропейском регионе, в том числе связанную с конфликтом на Украине, услышал четкую позицию главы государства по данному вопросу.

https://ria.ru/20241001/magate-1975646028.html

белоруссия

минск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, украина, рафаэль гросси, александр лукашенко, магатэ, белорусская аэс