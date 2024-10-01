В Белоруссии начались переговоры вице-премьера и главы МАГАТЭ
В Белоруссии начались переговоры вице-премьера Каранкевича и главы МАГАТЭ Гросси
© РИА Новости / Александр Жибуль | Перейти в медиабанкВице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Белорусской АЭС в Островцах. 1 октября 2024
Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Белорусской АЭС в Островцах. 1 октября 2024
Читать ria.ru в
ОСТРОВЕЦ (Белоруссия), 1 окт — РИА Новости. Переговоры вице-премьера Белоруссии Виктора Каранкевича и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стартовали в Островецком районе Гродненской области, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в рамках визита Гросси на Белорусскую АЭС, во время которого, как ожидается, глава МАГАТЭ посетит ряд ключевых объектов станции, включая центральный пульт управления и турбинное отделение первого энергоблока, ознакомится с работой учебно-тренировочного центра.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси посетит во вторник Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на Белорусскую АЭС.
Как отмечается, гендиректор и его команда оценят ситуацию на объекте спустя почти четыре года после его подключения к сети, а также прогресс в выполнении рекомендаций, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.
Во вторник Гросси и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры. Гросси заявил, что обсудил с белорусским лидером ситуацию с ядерной безопасностью в восточноевропейском регионе, в том числе связанную с конфликтом на Украине, услышал четкую позицию главы государства по данному вопросу.
Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию
Вчера, 07:43