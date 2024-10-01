https://ria.ru/20241001/belorussija-1975752833.html
В Белоруссии ограничили доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv
В Белоруссии ограничили доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv - РИА Новости, 01.10.2024
В Белоруссии ограничили доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv
Министерство информации Белоруссии сообщило во вторник, что приняло решение об ограничении доступа к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:36
2024-10-01T15:36
2024-10-01T15:36
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Министерство информации Белоруссии сообщило во вторник, что приняло решение об ограничении доступа к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv. "Мининформ Беларуси принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу okko.tv", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале. Поясняется, что поводом для такого решения послужило нарушение норм закона о СМИ в части размещения на данном ресурсе запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости.
https://ria.ru/20241001/belorussija-1975738459.html
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в мире, технологии, белоруссия, telegram
В мире, Технологии, Белоруссия, Telegram
В Белоруссии ограничили доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv
Мининформ Белоруссии ограничил доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv