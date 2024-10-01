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"Вайлдберриз" внесли представление в Белоруссии за продажу беспилотников - РИА Новости, 01.10.2024
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14:53 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/belorussija-1975738459.html
"Вайлдберриз" внесли представление в Белоруссии за продажу беспилотников
"Вайлдберриз" внесли представление в Белоруссии за продажу беспилотников - РИА Новости, 01.10.2024
"Вайлдберриз" внесли представление в Белоруссии за продажу беспилотников
"Вайлдберриз" в Белоруссии внесено представление об устранении причин, по которым на данной торговой площадке продавали беспилотные летательные аппараты,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:53
2024-10-01T14:53
белоруссия
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. "Вайлдберриз" в Белоруссии внесено представление об устранении причин, по которым на данной торговой площадке продавали беспилотные летательные аппараты, сообщил начальник управления генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев. "Заместитель Генерального прокурора внес директору интернет-магазина "Вайлдберриз" в Республике Беларусь представление об устранении причин и условий, которые способствовали реализации физическим лицам на данной торговой площадке беспилотных летательных аппаратов, авиамоделей и запасных частей к ним", - сказал Брылев. Видео размещено в Telegram-канале ведомства. По словам Брылева, как показали результаты работы таможенных органов, значительная часть таких товаров поступала в адрес граждан Белоруссии в международных почтовых отправлениях и посылках, доставляемых курьерами. "Бесконтрольное распространение указанной авиационной техники способно оказать негативное влияние на обеспечение общественной безопасности, поскольку повышает риски ее использования в противоправных целях, в том числе для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма", - сказал он.
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белоруссия
Белоруссия
"Вайлдберриз" внесли представление в Белоруссии за продажу беспилотников

"Вайлдберриз" внесли представление в Белоруссии за продажу БПЛА на площадке

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. "Вайлдберриз" в Белоруссии внесено представление об устранении причин, по которым на данной торговой площадке продавали беспилотные летательные аппараты, сообщил начальник управления генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев.
"Заместитель Генерального прокурора внес директору интернет-магазина "Вайлдберриз" в Республике Беларусь представление об устранении причин и условий, которые способствовали реализации физическим лицам на данной торговой площадке беспилотных летательных аппаратов, авиамоделей и запасных частей к ним", - сказал Брылев. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.
По словам Брылева, как показали результаты работы таможенных органов, значительная часть таких товаров поступала в адрес граждан Белоруссии в международных почтовых отправлениях и посылках, доставляемых курьерами. "Бесконтрольное распространение указанной авиационной техники способно оказать негативное влияние на обеспечение общественной безопасности, поскольку повышает риски ее использования в противоправных целях, в том числе для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма", - сказал он.
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