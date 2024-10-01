Рейтинг@Mail.ru
AP удалило абзац о разрешении Байдена на удары вглубь России после выборов - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/bayden-1975801655.html
AP удалило абзац о разрешении Байдена на удары вглубь России после выборов
AP удалило абзац о разрешении Байдена на удары вглубь России после выборов - РИА Новости, 01.10.2024
AP удалило абзац о разрешении Байдена на удары вглубь России после выборов
Агентство Ассошиэйтед Пресс удалило из своего материала на сайте абзац с цитатой источника о том, что президент США Джо Байден может разрешить Украине... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:53
2024-10-01T18:53
в мире
россия
сша
джо байден
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994756_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_a0aec0ee5c2067017d232e98fee5c5aa.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс удалило из своего материала на сайте абзац с цитатой источника о том, что президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории России. Агентство во вторник опубликовало текст, в котором источник заявил, что Байден после выборов в стране может разрешить Украине применять западное оружие для ударов вглубь территории России, перед выборами американского президента он опасается это делать. Позднее материал был обновлен, а последний абзац, в котором содержалась соответствующая цитата, больше не отображается на сайте. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно.
https://ria.ru/20241001/ssha-1975686302.html
https://ria.ru/20241001/nato-1975709909.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994756_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_52fb9b69025b52c87aeac2df5a919e3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
AP удалило абзац о разрешении Байдена на удары вглубь России после выборов

AP удалило с сайта цитату о разрешении Байдена на удары по России после выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс удалило из своего материала на сайте абзац с цитатой источника о том, что президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории России.
Агентство во вторник опубликовало текст, в котором источник заявил, что Байден после выборов в стране может разрешить Украине применять западное оружие для ударов вглубь территории России, перед выборами американского президента он опасается это делать.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Госдепе неожиданно высказались о праве Украины бить по России
Вчера, 11:47
Позднее материал был обновлен, а последний абзац, в котором содержалась соответствующая цитата, больше не отображается на сайте.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Рютте заявил, что понимает запрос Украины по ударам вглубь России
Вчера, 13:12
 
В миреРоссияСШАДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала