AP удалило абзац о разрешении Байдена на удары вглубь России после выборов
AP удалило с сайта цитату о разрешении Байдена на удары по России после выборов
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс удалило из своего материала на сайте абзац с цитатой источника о том, что президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории России.
Агентство во вторник опубликовало текст, в котором источник заявил, что Байден после выборов в стране может разрешить Украине применять западное оружие для ударов вглубь территории России, перед выборами американского президента он опасается это делать.
Позднее материал был обновлен, а последний абзац, в котором содержалась соответствующая цитата, больше не отображается на сайте.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно.