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Байден утвердил лимит по числу новых беженцев в США в новом году - РИА Новости, 01.10.2024
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04:04 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/bayden-1975637257.html
Байден утвердил лимит по числу новых беженцев в США в новом году
Байден утвердил лимит по числу новых беженцев в США в новом году - РИА Новости, 01.10.2024
Байден утвердил лимит по числу новых беженцев в США в новом году
Президент США Джо Байден утвердил ограничение по допустимому объему новых беженцев в стране в 2025 финансовом году на уровне 125 тысяч человек, сообщили в Белом РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T04:04
2024-10-01T04:04
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердил ограничение по допустимому объему новых беженцев в стране в 2025 финансовом году на уровне 125 тысяч человек, сообщили в Белом доме. "Президент Байден сегодня подписал президентское определение о допуске беженцев на 2025 финансовый год, утвердив цель по допуске беженцев на уровне 125 тысяч", - указано в заявлении. Уточняется, что в 2024 финансовом году, который завершился в США 30 сентября текущего дома, лимит по числу беженцев составил 100 тысяч человек, что стало наибольшим предельным значением за 30 лет.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден утвердил лимит по числу новых беженцев в США в новом году

Байден утвердил лимит по числу новых беженцев в США на уровне 125 тысяч человек

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердил ограничение по допустимому объему новых беженцев в стране в 2025 финансовом году на уровне 125 тысяч человек, сообщили в Белом доме.
"Президент Байден сегодня подписал президентское определение о допуске беженцев на 2025 финансовый год, утвердив цель по допуске беженцев на уровне 125 тысяч", - указано в заявлении.
Уточняется, что в 2024 финансовом году, который завершился в США 30 сентября текущего дома, лимит по числу беженцев составил 100 тысяч человек, что стало наибольшим предельным значением за 30 лет.
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