https://ria.ru/20241001/bayden-1975637257.html

Байден утвердил лимит по числу новых беженцев в США в новом году

Байден утвердил лимит по числу новых беженцев в США в новом году - РИА Новости, 01.10.2024

Байден утвердил лимит по числу новых беженцев в США в новом году

Президент США Джо Байден утвердил ограничение по допустимому объему новых беженцев в стране в 2025 финансовом году на уровне 125 тысяч человек, сообщили в Белом РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:04

2024-10-01T04:04

2024-10-01T04:04

в мире

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994756_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_a0aec0ee5c2067017d232e98fee5c5aa.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердил ограничение по допустимому объему новых беженцев в стране в 2025 финансовом году на уровне 125 тысяч человек, сообщили в Белом доме. "Президент Байден сегодня подписал президентское определение о допуске беженцев на 2025 финансовый год, утвердив цель по допуске беженцев на уровне 125 тысяч", - указано в заявлении. Уточняется, что в 2024 финансовом году, который завершился в США 30 сентября текущего дома, лимит по числу беженцев составил 100 тысяч человек, что стало наибольшим предельным значением за 30 лет.

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975099320.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден