https://ria.ru/20241001/bajden-1975688473.html

Байден чувствует себя забытым, пишут СМИ

Байден чувствует себя забытым, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

Байден чувствует себя забытым, пишут СМИ

Президент США Джо Байден в частных разговорах жалуется, что после снятия им кандидатуры на выборах вице-президент Камала Харрис и Демократическая партия забыли... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:53

2024-10-01T11:53

2024-10-01T11:54

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сша

джо байден

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частных разговорах жалуется, что после снятия им кандидатуры на выборах вице-президент Камала Харрис и Демократическая партия забыли про него и не упоминают его в выступлениях, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на ряд неназванных источников. "Байден отметил, что вице-президент Камала Харрис, занявшая его строчку в демократическом списке на предстоящих президентских выборах, в последнее время не упоминает его в предвыборных выступлениях, в том числе когда она говорит об экономике, которую, как считает Байден, его политика вывела на позитивную траекторию", - говорится в материале. При этом президента, как отмечают источники, особенно обидела фраза "Я однозначно не Джо Байден", сказанная Харрис во время дебатов в ответ на выпад кандидата от республиканцев Дональда Трампа о том, что экономическая стратегия Байдена и Харрис ничем не отличаются. По словам источников, у Байдена складывается впечатление, что его имя и достижения фактически исчезли из общественной дискуссии после его выхода их гонки за переизбрание, а Демократическая партия, в которой он состоит на протяжении десятилетий, с легкостью его забыла. Впрочем, источники подтвердили телеканалу, что Байден продолжает поддерживать кандидатуру Харрис и хочет, чтобы та победила на президентских выборах в ноябре. Байден в июле на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента Харрис в качестве замены его кандидатуры. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241001/nato-1975666210.html

https://ria.ru/20240928/biden-1975271746.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024