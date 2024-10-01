https://ria.ru/20241001/aviatsentr-1975726527.html

Московский авиацентр начал подготовку к осенне-зимнему сезону

Московский авиацентр начал подготовку к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 01.10.2024

Московский авиацентр начал подготовку к осенне-зимнему сезону

Сотрудники столичного авиацентра начали подготовку к осенне-зимнему сезону, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:20

2024-10-01T14:20

2024-10-01T14:20

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники столичного авиацентра начали подготовку к осенне-зимнему сезону, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Московский авиацентр готовится к осенне-зимнему сезону... Сотрудники центра – от штурманов до операторов – повторили теорию, сдали зачеты, а после перешли к практике. Пилоты отработали способы управления в условиях ограниченной видимости и при отказе разных приборов или двигателя", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что зимой взлет и посадка осложняются снежным вихрем, который поднимается воздушными потоками от вращающихся лопастей вертолета, что может привести к ухудшению видимости и потере ориентации пилота в пространстве. Многочасовые тренировки позволяют летчикам быть готовыми к любым обстоятельствам. Добавляется, что в рамках подготовки специалисты авиационно-технической базы проводят диагностику и сезонное обслуживание всех узлов и агрегатов воздушных судов, проверяют исправность навигационных систем, средств связи и светового оборудования, меняют летние чехлы на зимние, а эксперты инженерно-аэродромного отдела проверяют исправность светосигнальных систем и целостность ограждений на вертолетных площадках. "Наземные спасательные, аэродромные, самоходные и другие транспортные средства переводят на зимний режим работы. Специалисты обслуживают все механизмы, меняют шины, устанавливают сезонное оборудование", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241001/moskva-1974835170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы