https://ria.ru/20241001/aviatsentr-1975726527.html
Московский авиацентр начал подготовку к осенне-зимнему сезону
Московский авиацентр начал подготовку к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 01.10.2024
Московский авиацентр начал подготовку к осенне-зимнему сезону
Сотрудники столичного авиацентра начали подготовку к осенне-зимнему сезону, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 01.10.2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники столичного авиацентра начали подготовку к осенне-зимнему сезону, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Московский авиацентр готовится к осенне-зимнему сезону... Сотрудники центра – от штурманов до операторов – повторили теорию, сдали зачеты, а после перешли к практике. Пилоты отработали способы управления в условиях ограниченной видимости и при отказе разных приборов или двигателя", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что зимой взлет и посадка осложняются снежным вихрем, который поднимается воздушными потоками от вращающихся лопастей вертолета, что может привести к ухудшению видимости и потере ориентации пилота в пространстве. Многочасовые тренировки позволяют летчикам быть готовыми к любым обстоятельствам. Добавляется, что в рамках подготовки специалисты авиационно-технической базы проводят диагностику и сезонное обслуживание всех узлов и агрегатов воздушных судов, проверяют исправность навигационных систем, средств связи и светового оборудования, меняют летние чехлы на зимние, а эксперты инженерно-аэродромного отдела проверяют исправность светосигнальных систем и целостность ограждений на вертолетных площадках. "Наземные спасательные, аэродромные, самоходные и другие транспортные средства переводят на зимний режим работы. Специалисты обслуживают все механизмы, меняют шины, устанавливают сезонное оборудование", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники столичного авиацентра начали подготовку к осенне-зимнему сезону, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Московский авиацентр готовится к осенне-зимнему сезону... Сотрудники центра – от штурманов до операторов – повторили теорию, сдали зачеты, а после перешли к практике. Пилоты отработали способы управления в условиях ограниченной видимости и при отказе разных приборов или двигателя", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что зимой взлет и посадка осложняются снежным вихрем, который поднимается воздушными потоками от вращающихся лопастей вертолета, что может привести к ухудшению видимости и потере ориентации пилота в пространстве. Многочасовые тренировки позволяют летчикам быть готовыми к любым обстоятельствам.
Добавляется, что в рамках подготовки специалисты авиационно-технической базы проводят диагностику и сезонное обслуживание всех узлов и агрегатов воздушных судов, проверяют исправность навигационных систем, средств связи и светового оборудования, меняют летние чехлы на зимние, а эксперты инженерно-аэродромного отдела проверяют исправность светосигнальных систем и целостность ограждений на вертолетных площадках.
"Наземные спасательные, аэродромные, самоходные и другие транспортные средства переводят на зимний режим работы. Специалисты обслуживают все механизмы, меняют шины, устанавливают сезонное оборудование", - добавили в сообщении.