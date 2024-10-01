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В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 01.10.2024
В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
Состояние троих пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса и "Камаза" в Саратове оценивается как средней степени тяжести, сообщается в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:29
2024-10-01T15:29
2024-10-01T15:29
происшествия
авто
ленинский район
саратов
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САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Состояние троих пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса и "Камаза" в Саратове оценивается как средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале мэрии. Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ленинском районе Саратова у дома № 1 по улице Буровая, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы. "На улице Буровая произошло столкновение маршрутного такси № 47 и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека - средняя степень тяжести", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240821/saratov-1967627820.html
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происшествия, авто, ленинский район, саратов
Происшествия, Авто, Ленинский район, Саратов
В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
Трое пострадавших в ДТП в Саратове находятся в состоянии средней тяжести