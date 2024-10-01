https://ria.ru/20241001/ataka-1975817800.html

Израильская армия заявила, что не ожидает второй волны атак Ирана

Израильская армия заявила, что не ожидает второй волны атак Ирана - РИА Новости, 01.10.2024

Израильская армия заявила, что не ожидает второй волны атак Ирана

Израиль не ожидает в ближайшее время второй волны атак со стороны Ирана, жители страны могут выходить из бомбоубежищ, заявил представитель армии Даниэль Хагари. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:34

2024-10-01T20:34

2024-10-01T20:45

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль не ожидает в ближайшее время второй волны атак со стороны Ирана, жители страны могут выходить из бомбоубежищ, заявил представитель армии Даниэль Хагари."После оценки ситуации совместно с начальником генштаба, силами ВВС и американскими коллегами, мы не ожидаем в ближайшее время дополнительных атак со стороны Ирана. Жители могут спокойно покидать бомбоубежища", - заявил Хагари на брифинге.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024