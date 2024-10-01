https://ria.ru/20241001/ataka-1975794332.html

Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда

Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда - РИА Новости, 01.10.2024

Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило во вторник о трех атаках на торговые суда в Красном, Аравийском морях и Индийском... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T18:23

2024-10-01T18:23

2024-10-01T18:35

в мире

аравийское море

ансар алла

индийский океан

йемен

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ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило во вторник о трех атаках на торговые суда в Красном, Аравийском морях и Индийском океане после месячного перерыва, при этом на британский нефтяной танкер они направили восемь баллистических ракет, говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа."Йеменские военно-морские силы провели три военных операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. Британский нефтяной танкер Cordelia Moon был атакован в Красном море восемью баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотником и беспилотными катерами. Вторая и третья операции были проведены против судна Marathopolis (под флагом Мальты - ред.), которое нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины. Оно было атаковано крылатой ракетой в Индийском океане, а затем с помощью беспилотника - в Аравийском море к северо-востоку от йеменского архипелага Сокотра", - отмечается в сообщении.Представитель хуситов пригрозил продолжать операции против иностранных судов и продолжать блокаду в отношении израильских судов на море.В последний раз хуситы предпринимали атаку на коммерческие суда в начале сентября.

https://ria.ru/20240928/husity-1975286514.html

аравийское море

индийский океан

йемен

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в мире, аравийское море, ансар алла, индийский океан, йемен