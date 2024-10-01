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Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда
Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда - РИА Новости, 01.10.2024
Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило во вторник о трех атаках на торговые суда в Красном, Аравийском морях и Индийском... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:23
2024-10-01T18:23
2024-10-01T18:35
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аравийское море
ансар алла
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ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило во вторник о трех атаках на торговые суда в Красном, Аравийском морях и Индийском океане после месячного перерыва, при этом на британский нефтяной танкер они направили восемь баллистических ракет, говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа."Йеменские военно-морские силы провели три военных операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. Британский нефтяной танкер Cordelia Moon был атакован в Красном море восемью баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотником и беспилотными катерами. Вторая и третья операции были проведены против судна Marathopolis (под флагом Мальты - ред.), которое нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины. Оно было атаковано крылатой ракетой в Индийском океане, а затем с помощью беспилотника - в Аравийском море к северо-востоку от йеменского архипелага Сокотра", - отмечается в сообщении.Представитель хуситов пригрозил продолжать операции против иностранных судов и продолжать блокаду в отношении израильских судов на море.В последний раз хуситы предпринимали атаку на коммерческие суда в начале сентября.
https://ria.ru/20240928/husity-1975286514.html
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в мире, аравийское море, ансар алла, индийский океан, йемен
В мире, Аравийское море, Ансар Алла, Индийский океан, Йемен
Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда
Хуситы использовали восемь баллистических ракет при атаке на Cordelia Moon