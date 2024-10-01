https://ria.ru/20241001/assanzh-1975782135.html

Журналистам с российскими паспортами отказывали в доступе на речь Ассанжа

Журналистам с российскими паспортами отказывали в доступе на речь Ассанжа - РИА Новости, 01.10.2024

Журналистам с российскими паспортами отказывали в доступе на речь Ассанжа

Ряд российских журналистов и журналистов из западных СМИ, но с российским паспортом, не смог попасть на выступление основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:22

2024-10-01T17:22

2024-10-01T17:22

в мире

страсбург

россия

джулиан ассанж

парламентская ассамблея совета европы

wikileaks

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СТРАСБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Ряд российских журналистов и журналистов из западных СМИ, но с российским паспортом, не смог попасть на выступление основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, несмотря на своевременно поданные заявки на аккредитацию, об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости. Ассанж во вторник впервые после своего освобождения выступил с публичной речью в Страсбурге. "Нам отказали по причине "поздней подачи заявки", однако я знаю журналистов, которых аккредитовали, а они подали заявку гораздо позже нас", - сообщила одна из российских журналисток, пришедшая к зданию ПАСЕ. Одному российскому телеканалу организаторы просто так и не ответили, рассказал корреспондент этого телеканала, попросив не называть его имя. Ещё один журналист, не уточнивший, на какое СМИ он работает, сообщил, что "отказали без объяснения причин", а просто "потому что российский паспорт". По словам видеооператора из России, работающего на одно из зарубежных СМИ и тоже не попавшего на выступление Ассанжа, "ПАСЕ отказывала в аккредитации по национальному признаку". Журналисту РИА Новости тоже ранее было отказано в аккредитации, несмотря на то что заявка была подана своевременно. Организаторы объяснили это большим количеством желающих. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США и был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20241001/assanzh-1975719787.html

https://ria.ru/20241001/ssha-1975705406.html

https://ria.ru/20241001/assanzh-1975669175.html

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в мире, страсбург, россия, джулиан ассанж, парламентская ассамблея совета европы, wikileaks