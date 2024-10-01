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В Страсбурге разогнали акцию в поддержку Ассанжа, разрешив проукраинскую - РИА Новости, 01.10.2024
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13:46 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/assanzh-1975719787.html
В Страсбурге разогнали акцию в поддержку Ассанжа, разрешив проукраинскую
В Страсбурге разогнали акцию в поддержку Ассанжа, разрешив проукраинскую - РИА Новости, 01.10.2024
В Страсбурге разогнали акцию в поддержку Ассанжа, разрешив проукраинскую
Полиция запретила активистам провести мирную манифестацию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который во вторник выступил перед комитетом... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:46
2024-10-01T13:46
в мире
страсбург
украина
джулиан ассанж
совет европы
wikileaks
парламентская ассамблея совета европы
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СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Полиция запретила активистам провести мирную манифестацию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который во вторник выступил перед комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы, при этом разрешив акцию в поддержку Украины, передаёт корреспондент РИА Новости. Около десятка активистов собрались напротив здания Совета Европы в Страсбурге во вторник. Многие приехали из других городов, чтобы выразить поддержку Ассанжу. Они развернули плакаты со словами "Спасибо, Джулиан!" и держали его портреты. Активисты надеялись таким образом встретить Ассанжа после того, как он закончил выступление в ПАСЕ. Однако вскоре несколько полицейских подошли к манифестантам и потребовали убрать плакаты, так как перед зданием Совета Европы якобы нельзя проводить акции. При этом рядом выстроились манифестанты с флагами Украины, и их запрет не коснулся. "Мы приехали из Баден-Бадена. Мы 14 лет занимались борьбой за его освобождение, это просто несправедливо. Мы хотели поддержать его, нас не пустили внутрь, а потом прогнали и отсюда, это очень разочаровывает", - рассказала РИА Новости одна из активисток Мари. "Они специально загородили объектив моей камеры, чтобы не дать мне заснять это", - пожаловалась одна из журналисток. Ассанж впервые после освобождения рассказал об условиях содержания в тюрьме максимально строгого режима Белмарш. Он провел там более 5 лет, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, и был освобожден 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20241001/ssha-1975705406.html
https://ria.ru/20241001/assanzh-1975669175.html
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в мире, страсбург, украина, джулиан ассанж, совет европы, wikileaks, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Страсбург, Украина, Джулиан Ассанж, Совет Европы, WikiLeaks, Парламентская ассамблея Совета Европы
В Страсбурге разогнали акцию в поддержку Ассанжа, разрешив проукраинскую

Полиция разогнала акцию в поддержку Ассанжа, но разрешила проукраинскую

© AP Photo / Pascal BastienДжулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге
Джулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Pascal Bastien
Джулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге
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СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Полиция запретила активистам провести мирную манифестацию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который во вторник выступил перед комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы, при этом разрешив акцию в поддержку Украины, передаёт корреспондент РИА Новости.
Около десятка активистов собрались напротив здания Совета Европы в Страсбурге во вторник.
Джулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
США предоставляют свободу слова только своим гражданам, заявил Ассанж
Вчера, 12:58
Многие приехали из других городов, чтобы выразить поддержку Ассанжу. Они развернули плакаты со словами "Спасибо, Джулиан!" и держали его портреты. Активисты надеялись таким образом встретить Ассанжа после того, как он закончил выступление в ПАСЕ.
Однако вскоре несколько полицейских подошли к манифестантам и потребовали убрать плакаты, так как перед зданием Совета Европы якобы нельзя проводить акции.
При этом рядом выстроились манифестанты с флагами Украины, и их запрет не коснулся.
"Мы приехали из Баден-Бадена. Мы 14 лет занимались борьбой за его освобождение, это просто несправедливо. Мы хотели поддержать его, нас не пустили внутрь, а потом прогнали и отсюда, это очень разочаровывает", - рассказала РИА Новости одна из активисток Мари.
Бывший президент Республики Эквадор Рафаэль Корреа - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Экс-президента Эквадора не пустили на выступление Ассанжа
Вчера, 10:30
"Они специально загородили объектив моей камеры, чтобы не дать мне заснять это", - пожаловалась одна из журналисток.
Ассанж впервые после освобождения рассказал об условиях содержания в тюрьме максимально строгого режима Белмарш. Он провел там более 5 лет, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, и был освобожден 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
ПАСЕ отказала РИА Новости в аккредитации на выступление Ассанжа
30 сентября, 14:21
 
В миреСтрасбургУкраинаДжулиан АссанжСовет ЕвропыWikiLeaksПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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