https://ria.ru/20241001/assanzh-1975719787.html

В Страсбурге разогнали акцию в поддержку Ассанжа, разрешив проукраинскую

В Страсбурге разогнали акцию в поддержку Ассанжа, разрешив проукраинскую - РИА Новости, 01.10.2024

В Страсбурге разогнали акцию в поддержку Ассанжа, разрешив проукраинскую

Полиция запретила активистам провести мирную манифестацию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который во вторник выступил перед комитетом... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:46

2024-10-01T13:46

2024-10-01T13:46

в мире

страсбург

украина

джулиан ассанж

совет европы

wikileaks

парламентская ассамблея совета европы

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СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Полиция запретила активистам провести мирную манифестацию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который во вторник выступил перед комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы, при этом разрешив акцию в поддержку Украины, передаёт корреспондент РИА Новости. Около десятка активистов собрались напротив здания Совета Европы в Страсбурге во вторник. Многие приехали из других городов, чтобы выразить поддержку Ассанжу. Они развернули плакаты со словами "Спасибо, Джулиан!" и держали его портреты. Активисты надеялись таким образом встретить Ассанжа после того, как он закончил выступление в ПАСЕ. Однако вскоре несколько полицейских подошли к манифестантам и потребовали убрать плакаты, так как перед зданием Совета Европы якобы нельзя проводить акции. При этом рядом выстроились манифестанты с флагами Украины, и их запрет не коснулся. "Мы приехали из Баден-Бадена. Мы 14 лет занимались борьбой за его освобождение, это просто несправедливо. Мы хотели поддержать его, нас не пустили внутрь, а потом прогнали и отсюда, это очень разочаровывает", - рассказала РИА Новости одна из активисток Мари. "Они специально загородили объектив моей камеры, чтобы не дать мне заснять это", - пожаловалась одна из журналисток. Ассанж впервые после освобождения рассказал об условиях содержания в тюрьме максимально строгого режима Белмарш. Он провел там более 5 лет, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, и был освобожден 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20241001/ssha-1975705406.html

https://ria.ru/20241001/assanzh-1975669175.html

https://ria.ru/20240930/pase-1975520909.html

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в мире, страсбург, украина, джулиан ассанж, совет европы, wikileaks, парламентская ассамблея совета европы