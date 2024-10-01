https://ria.ru/20241001/assanzh-1975669175.html
Экс-президента Эквадора не пустили на выступление Ассанжа
Экс-президента Эквадора не пустили на выступление Ассанжа - РИА Новости, 01.10.2024
Экс-президента Эквадора не пустили на выступление Ассанжа
Бывшему президенту Эквадора Рафаэлю Корреа, который в 2012 году распорядился предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:30
2024-10-01T10:30
2024-10-01T10:30
в мире
страсбург
эквадор
рафаэль корреа
джулиан ассанж
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
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СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Бывшему президенту Эквадора Рафаэлю Корреа, который в 2012 году распорядился предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в посольстве страны в Лондоне, отказали в доступе на выступление Ассанжа перед ПАСЕ, передает корреспондент РИА Новости. Ассанж во вторник впервые после своего освобождения дает официальные показания перед комитетом по правовым вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Корреа прибыл на его выступление, не оформив предварительно пропуск. Экс-президент не пришел в бюро лично, пропуск пыталась оформить его секретарь, которая общалась с ним в это время по телефону. Она предприняла несколько попыток поговорить с главой пресс-службы ПАСЕ, указывая на то, что Корреа сыграл важную роль в судьбе Ассанжа, которого сам Совет Европы уже признал политическим заключенным. Однако пресс-служба заявила, что не может нарушить процедуру, к тому же все места в зале уже заняты. За бывшего главу Эквадора вступились присутствовавшие журналисты, которые предлагали отдать ему свои места и обменять свои бейджи на пропуск для него. Однако пресс-служба осталась непреклонна, сославшись в итоге на "соображения безопасности". В итоге бывшему президенту так и не удалось попасть на выступление Ассанжа.
https://ria.ru/20240930/pase-1975520909.html
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, страсбург, эквадор, рафаэль корреа, джулиан ассанж, совет европы, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Страсбург, Эквадор, Рафаэль Корреа, Джулиан Ассанж, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы
Экс-президента Эквадора не пустили на выступление Ассанжа
ПАСЕ не пустила экс-главу Эквадора, давшего убежище Ассанжу, на его выступление
СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Бывшему президенту Эквадора Рафаэлю Корреа, который в 2012 году распорядился предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в посольстве страны в Лондоне, отказали в доступе на выступление Ассанжа перед ПАСЕ, передает корреспондент РИА Новости.
Ассанж во вторник впервые после своего освобождения дает официальные показания перед комитетом по правовым вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
Корреа прибыл на его выступление, не оформив предварительно пропуск. Экс-президент не пришел в бюро лично, пропуск пыталась оформить его секретарь, которая общалась с ним в это время по телефону.
Она предприняла несколько попыток поговорить с главой пресс-службы ПАСЕ, указывая на то, что Корреа сыграл важную роль в судьбе Ассанжа, которого сам Совет Европы уже признал политическим заключенным.
Однако пресс-служба заявила, что не может нарушить процедуру, к тому же все места в зале уже заняты.
За бывшего главу Эквадора вступились присутствовавшие журналисты, которые предлагали отдать ему свои места и обменять свои бейджи на пропуск для него. Однако пресс-служба осталась непреклонна, сославшись в итоге на "соображения безопасности".
В итоге бывшему президенту так и не удалось попасть на выступление Ассанжа.