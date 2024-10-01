https://ria.ru/20241001/assanzh-1975669175.html

Экс-президента Эквадора не пустили на выступление Ассанжа

Экс-президента Эквадора не пустили на выступление Ассанжа - РИА Новости, 01.10.2024

Экс-президента Эквадора не пустили на выступление Ассанжа

Бывшему президенту Эквадора Рафаэлю Корреа, который в 2012 году распорядился предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:30

2024-10-01T10:30

2024-10-01T10:30

в мире

страсбург

эквадор

рафаэль корреа

джулиан ассанж

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

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СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Бывшему президенту Эквадора Рафаэлю Корреа, который в 2012 году распорядился предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в посольстве страны в Лондоне, отказали в доступе на выступление Ассанжа перед ПАСЕ, передает корреспондент РИА Новости. Ассанж во вторник впервые после своего освобождения дает официальные показания перед комитетом по правовым вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Корреа прибыл на его выступление, не оформив предварительно пропуск. Экс-президент не пришел в бюро лично, пропуск пыталась оформить его секретарь, которая общалась с ним в это время по телефону. Она предприняла несколько попыток поговорить с главой пресс-службы ПАСЕ, указывая на то, что Корреа сыграл важную роль в судьбе Ассанжа, которого сам Совет Европы уже признал политическим заключенным. Однако пресс-служба заявила, что не может нарушить процедуру, к тому же все места в зале уже заняты. За бывшего главу Эквадора вступились присутствовавшие журналисты, которые предлагали отдать ему свои места и обменять свои бейджи на пропуск для него. Однако пресс-служба осталась непреклонна, сославшись в итоге на "соображения безопасности". В итоге бывшему президенту так и не удалось попасть на выступление Ассанжа.

https://ria.ru/20240930/pase-1975520909.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, страсбург, эквадор, рафаэль корреа, джулиан ассанж, совет европы, парламентская ассамблея совета европы