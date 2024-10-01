https://ria.ru/20241001/armija-1975814865.html

Армия Израиля призвала граждан остаться в бомбоубежищах

Армия Израиля призвала граждан остаться в бомбоубежищах - РИА Новости, 01.10.2024

Армия Израиля призвала граждан остаться в бомбоубежищах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в связи с атакой со стороны Ирана призвала граждан страны остаться в бомбоубежищах до дальнейших распоряжений. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:17

2024-10-01T20:17

2024-10-01T20:17

в мире

иран

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/22/403362284_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_b6a6e3fc696add5d580571ddc1e2c26f.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в связи с атакой со стороны Ирана призвала граждан страны остаться в бомбоубежищах до дальнейших распоряжений. "Атака Ирана продолжается. Просим вас оставаться в защищенном месте до дальнейших распоряжений. Взрывы, которые вы слышите, связаны с перехватами или падениями снарядов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241001/konflikt-1915630213.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024