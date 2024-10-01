https://ria.ru/20241001/armija-1975814865.html
Армия Израиля призвала граждан остаться в бомбоубежищах
Армия Израиля призвала граждан остаться в бомбоубежищах - РИА Новости, 01.10.2024
Армия Израиля призвала граждан остаться в бомбоубежищах
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в связи с атакой со стороны Ирана призвала граждан страны остаться в бомбоубежищах до дальнейших распоряжений. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:17
2024-10-01T20:17
2024-10-01T20:17
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в связи с атакой со стороны Ирана призвала граждан страны остаться в бомбоубежищах до дальнейших распоряжений. "Атака Ирана продолжается. Просим вас оставаться в защищенном месте до дальнейших распоряжений. Взрывы, которые вы слышите, связаны с перехватами или падениями снарядов", - говорится в сообщении.
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в мире, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля призвала граждан остаться в бомбоубежищах
ЦАХАЛ призвал граждан остаться в бомбоубежищах до дальнейших распоряжений