https://ria.ru/20241001/aramyan-1975760995.html
Арамяна* внесли в перечень террористов и экстремистов
Арамяна* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 01.10.2024
Арамяна* внесли в перечень террористов и экстремистов
Сооснователь журнала DOXA** Армен Арамян* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:18
2024-10-01T16:18
2024-10-01T16:18
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сооснователь журнала DOXA** Армен Арамян* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:.. 1. Арамян Армен Варданович*, 08.07.1997 г.р., г. Москва", - говорится на сайте. Ранее Арамяну* было предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов**СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240927/rossinskaya-1975061227.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Арамяна* внесли в перечень террористов и экстремистов
Сооснователя журнала DOXA Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сооснователь журнала DOXA** Армен Арамян* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:.. 1. Арамян Армен Варданович*, 08.07.1997 г.р., г. Москва", - говорится на сайте.
Ранее Арамяну* было предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
**СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов