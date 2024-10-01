https://ria.ru/20241001/aramyan-1975760995.html

Арамяна* внесли в перечень террористов и экстремистов

Арамяна* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 01.10.2024

Арамяна* внесли в перечень террористов и экстремистов

Сооснователь журнала DOXA** Армен Арамян* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:18

2024-10-01T16:18

2024-10-01T16:18

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сооснователь журнала DOXA** Армен Арамян* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:.. 1. Арамян Армен Варданович*, 08.07.1997 г.р., г. Москва", - говорится на сайте. Ранее Арамяну* было предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов**СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240927/rossinskaya-1975061227.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)