https://ria.ru/20241001/amerika-1975814495.html

Руководство США самоустранилось от проблем Ближнего Востока, заявил Трамп

Руководство США самоустранилось от проблем Ближнего Востока, заявил Трамп - РИА Новости, 01.10.2024

Руководство США самоустранилось от проблем Ближнего Востока, заявил Трамп

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство страны самоустранилось от проблем Ближнего Востока, когда там... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:16

2024-10-01T20:16

2024-10-01T20:16

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство страны самоустранилось от проблем Ближнего Востока, когда там происходит эскалация напряженности. "Мир охвачен огнем и выходит из-под контроля. У нас нет руководства, никто не управляет страной. У нас несуществующий президент в лице Джо Байдена и полностью отсутствующая вице-президент Камала Харрис, которая слишком занята сборами средств в Сан-Франциско", - говорится в распространенном заявлении Трампа. Как заявил политик, "неясно даже, кто больше растерян: Байден или Камала". "Ни один понятия не имеет, что вообще происходит", - подчеркнул Трамп. По его словам, при "демократической" администрации возникли конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, везде угрозы войны. "Вы бы не доверили Джо и Камале стенд с лимонадом, не то что вести за собой свободный мир", - заявил Трамп. Он считает, что "Иран отчаянно хочет, чтобы Камала Харрис стала президентом, поскольку они считают, что при ней во власти они смогут воспользоваться Америкой". Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на данный момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено. Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генсекретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности молодежи Ирана и других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем и о возможности организации кампании по записи добровольцев. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

сша

израиль

иран

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в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, исмаил хания, джо байден, хамас, армия обороны израиля (цахал), хезболла