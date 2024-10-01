Рейтинг@Mail.ru
Руководство США самоустранилось от проблем Ближнего Востока, заявил Трамп - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/amerika-1975814495.html
Руководство США самоустранилось от проблем Ближнего Востока, заявил Трамп
Руководство США самоустранилось от проблем Ближнего Востока, заявил Трамп - РИА Новости, 01.10.2024
Руководство США самоустранилось от проблем Ближнего Востока, заявил Трамп
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство страны самоустранилось от проблем Ближнего Востока, когда там... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:16
2024-10-01T20:16
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
исмаил хания
джо байден
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967778_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_072b8e3300e83536120f7113c0fd538f.jpg
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство страны самоустранилось от проблем Ближнего Востока, когда там происходит эскалация напряженности. "Мир охвачен огнем и выходит из-под контроля. У нас нет руководства, никто не управляет страной. У нас несуществующий президент в лице Джо Байдена и полностью отсутствующая вице-президент Камала Харрис, которая слишком занята сборами средств в Сан-Франциско", - говорится в распространенном заявлении Трампа. Как заявил политик, "неясно даже, кто больше растерян: Байден или Камала". "Ни один понятия не имеет, что вообще происходит", - подчеркнул Трамп. По его словам, при "демократической" администрации возникли конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, везде угрозы войны. "Вы бы не доверили Джо и Камале стенд с лимонадом, не то что вести за собой свободный мир", - заявил Трамп. Он считает, что "Иран отчаянно хочет, чтобы Камала Харрис стала президентом, поскольку они считают, что при ней во власти они смогут воспользоваться Америкой". Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на данный момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено. Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генсекретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности молодежи Ирана и других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем и о возможности организации кампании по записи добровольцев. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967778_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_d9aa36d424dd1f236dc1ed87a8796684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, исмаил хания, джо байден, хамас, армия обороны израиля (цахал), хезболла
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Исмаил Хания, Джо Байден, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла
Руководство США самоустранилось от проблем Ближнего Востока, заявил Трамп

Трамп: нынешнее руководство США самоустранилось от проблем Ближнего Востока

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство страны самоустранилось от проблем Ближнего Востока, когда там происходит эскалация напряженности.
"Мир охвачен огнем и выходит из-под контроля. У нас нет руководства, никто не управляет страной. У нас несуществующий президент в лице Джо Байдена и полностью отсутствующая вице-президент Камала Харрис, которая слишком занята сборами средств в Сан-Франциско", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
Вчера, 13:52
Как заявил политик, "неясно даже, кто больше растерян: Байден или Камала". "Ни один понятия не имеет, что вообще происходит", - подчеркнул Трамп.
По его словам, при "демократической" администрации возникли конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, везде угрозы войны. "Вы бы не доверили Джо и Камале стенд с лимонадом, не то что вести за собой свободный мир", - заявил Трамп.
Он считает, что "Иран отчаянно хочет, чтобы Камала Харрис стала президентом, поскольку они считают, что при ней во власти они смогут воспользоваться Америкой".
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во вторник заявил, что США предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, однако на данный момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено.
Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генсекретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности молодежи Ирана и других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем и о возможности организации кампании по записи добровольцев.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампИсмаил ХанияДжо БайденХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Хезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала