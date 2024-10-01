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"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая - РИА Новости, 01.10.2024
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16:47 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/aeroflot-1975771050.html
"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая
"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая - РИА Новости, 01.10.2024
"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая
Авиакомпания "Аэрофлот" привезла сборную России с турнира по ушу в рамках празднования 75-летия установления дипломатических связей между Россией и Китаем,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:47
2024-10-01T16:47
россия
китай
аэрофлот
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" привезла сборную России с турнира по ушу в рамках празднования 75-летия установления дипломатических связей между Россией и Китаем, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании. "Сегодня отмечается 75 лет со дня основания КНР. Дипломатические отношения между Россией и Китаем были установлены 2 октября 1949 года, к чему был приурочен прошедший 28 сентября в Чжанцзяне турнир по ушу", - говорится в сообщении. Российские спортсмены завоевали шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали в дисциплине таолу, а также одержали победу в двух боях по профессиональным правилам в дисциплине саньда. На мероприятии в качестве почетных гостей присутствовали заслуженный тренер России, президент Федерации ушу России Глеб Музруков и заслуженный тренер России, первый вице-президент Федерации ушу России, главный тренер сборной России по ушу Татьяна Куприянова, говорится в сообщении. "Мы поздравляем чемпионов и всегда рады доставлять наших спортсменов к новым победам!" - резюмировали в авиакомпании.
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россия, китай, аэрофлот
Россия, Китай, Аэрофлот

"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота""Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая
Аэрофлот привез сборную России с турнира по ушу из Китая - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" привезла сборную России с турнира по ушу в рамках празднования 75-летия установления дипломатических связей между Россией и Китаем, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.
"Сегодня отмечается 75 лет со дня основания КНР. Дипломатические отношения между Россией и Китаем были установлены 2 октября 1949 года, к чему был приурочен прошедший 28 сентября в Чжанцзяне турнир по ушу", - говорится в сообщении.
Российские спортсмены завоевали шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали в дисциплине таолу, а также одержали победу в двух боях по профессиональным правилам в дисциплине саньда.
На мероприятии в качестве почетных гостей присутствовали заслуженный тренер России, президент Федерации ушу России Глеб Музруков и заслуженный тренер России, первый вице-президент Федерации ушу России, главный тренер сборной России по ушу Татьяна Куприянова, говорится в сообщении.
"Мы поздравляем чемпионов и всегда рады доставлять наших спортсменов к новым победам!" - резюмировали в авиакомпании.
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