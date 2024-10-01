https://ria.ru/20241001/aeroflot-1975771050.html

"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая

"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая - РИА Новости, 01.10.2024

"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая

Авиакомпания "Аэрофлот" привезла сборную России с турнира по ушу в рамках празднования 75-летия установления дипломатических связей между Россией и Китаем,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:47

2024-10-01T16:47

2024-10-01T16:47

россия

китай

аэрофлот

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" привезла сборную России с турнира по ушу в рамках празднования 75-летия установления дипломатических связей между Россией и Китаем, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании. "Сегодня отмечается 75 лет со дня основания КНР. Дипломатические отношения между Россией и Китаем были установлены 2 октября 1949 года, к чему был приурочен прошедший 28 сентября в Чжанцзяне турнир по ушу", - говорится в сообщении. Российские спортсмены завоевали шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали в дисциплине таолу, а также одержали победу в двух боях по профессиональным правилам в дисциплине саньда. На мероприятии в качестве почетных гостей присутствовали заслуженный тренер России, президент Федерации ушу России Глеб Музруков и заслуженный тренер России, первый вице-президент Федерации ушу России, главный тренер сборной России по ушу Татьяна Куприянова, говорится в сообщении. "Мы поздравляем чемпионов и всегда рады доставлять наших спортсменов к новым победам!" - резюмировали в авиакомпании.

https://ria.ru/20240912/aeroflot-1972346270.html

россия

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, аэрофлот