https://ria.ru/20241001/aeroflot-1975771050.html
"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая
"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая - РИА Новости, 01.10.2024
"Аэрофлот" привез сборную России с турнира по ушу из Китая
Авиакомпания "Аэрофлот" привезла сборную России с турнира по ушу в рамках празднования 75-летия установления дипломатических связей между Россией и Китаем,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:47
2024-10-01T16:47
2024-10-01T16:47
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китай
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" привезла сборную России с турнира по ушу в рамках празднования 75-летия установления дипломатических связей между Россией и Китаем, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании. "Сегодня отмечается 75 лет со дня основания КНР. Дипломатические отношения между Россией и Китаем были установлены 2 октября 1949 года, к чему был приурочен прошедший 28 сентября в Чжанцзяне турнир по ушу", - говорится в сообщении. Российские спортсмены завоевали шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали в дисциплине таолу, а также одержали победу в двух боях по профессиональным правилам в дисциплине саньда. На мероприятии в качестве почетных гостей присутствовали заслуженный тренер России, президент Федерации ушу России Глеб Музруков и заслуженный тренер России, первый вице-президент Федерации ушу России, главный тренер сборной России по ушу Татьяна Куприянова, говорится в сообщении. "Мы поздравляем чемпионов и всегда рады доставлять наших спортсменов к новым победам!" - резюмировали в авиакомпании.
https://ria.ru/20240912/aeroflot-1972346270.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, аэрофлот
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" привезла сборную России с турнира по ушу в рамках празднования 75-летия установления дипломатических связей между Россией и Китаем, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.
"Сегодня отмечается 75 лет со дня основания КНР. Дипломатические отношения между Россией и Китаем были установлены 2 октября 1949 года, к чему был приурочен прошедший 28 сентября в Чжанцзяне турнир по ушу", - говорится в сообщении.
Российские спортсмены завоевали шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали в дисциплине таолу, а также одержали победу в двух боях по профессиональным правилам в дисциплине саньда.
На мероприятии в качестве почетных гостей присутствовали заслуженный тренер России, президент Федерации ушу России Глеб Музруков и заслуженный тренер России, первый вице-президент Федерации ушу России, главный тренер сборной России по ушу Татьяна Куприянова, говорится в сообщении.
"Мы поздравляем чемпионов и всегда рады доставлять наших спортсменов к новым победам!" - резюмировали в авиакомпании.