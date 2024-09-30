Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире
ТСН: в Житомире прогремели взрывы после воздушной тревоги
© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы звучат в Житомире на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Житомир, район - снова взрывы", - говорится в сообщении "ТСН" со ссылкой на мониторинговые каналы.
Позднее телеканал сообщил еще о двух сериях взрывов в Житомире.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве и Киевской области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.