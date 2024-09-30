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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 30.09.2024 (обновлено: 05:35 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/zhitomir-1975402767.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире - РИА Новости, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире
Взрывы звучат в Житомире на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:43
2024-09-30T05:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
дмитрий песков
житомир
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы звучат в Житомире на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН в Telegram-канале. "Житомир, район - снова взрывы", - говорится в сообщении "ТСН" со ссылкой на мониторинговые каналы. Позднее телеканал сообщил еще о двух сериях взрывов в Житомире.Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве и Киевской области. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975398719.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков, житомир, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Житомир, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире

ТСН: в Житомире прогремели взрывы после воздушной тревоги

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание
Украинские пожарные ликвидируют возгорание - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы звучат в Житомире на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Житомир, район - снова взрывы", - говорится в сообщении "ТСН" со ссылкой на мониторинговые каналы.
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
02:19
Позднее телеканал сообщил еще о двух сериях взрывов в Житомире.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве и Киевской области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
00:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковЖитомирРоссия
 
 
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