https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975577666.html

В США обратили внимание на странное поведение Зеленского в Нью-Йорке

В США обратили внимание на странное поведение Зеленского в Нью-Йорке - РИА Новости, 30.09.2024

В США обратили внимание на странное поведение Зеленского в Нью-Йорке

Владимир Зеленский из-за тяжелого положения перешел на оскорбления в адрес Китая и Бразилии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:35

2024-09-30T17:35

2024-09-30T17:35

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за тяжелого положения перешел на оскорбления в адрес Китая и Бразилии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Ситуация на Украине отчаянная, и вы видите это по поведению Зеленского в Нью-Йорке на этой неделе, где он оскорбил Китай и Бразилию", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска уже не могут победить. Он добавил, что для киевского режима боевые действия уже фактически проиграны."Это как старая курица с отрезанной головой бегает вокруг и не понимает, что она мертва", — резюмировал Джонсон.Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.В мае Пекин и Бразилиа опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме отмечалось, что переговоры — единственный жизнеспособный вариант выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Эти два государства также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975532005.html

https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html

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