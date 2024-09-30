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СМИ обратили внимание на реакцию мировых лидеров на Зеленского в ООН - РИА Новости, 30.09.2024
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16:24 30.09.2024 (обновлено: 18:00 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975562907.html
СМИ обратили внимание на реакцию мировых лидеров на Зеленского в ООН
СМИ обратили внимание на реакцию мировых лидеров на Зеленского в ООН - РИА Новости, 30.09.2024
СМИ обратили внимание на реакцию мировых лидеров на Зеленского в ООН
Выступление Владимира Зеленского в ООН вызвало неприятие у мировых лидеров, пишет политический аналитик Фабрисио Касари в статье для издания El19Digital. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:24
2024-09-30T18:00
в мире
сша
владимир зеленский
оон
нато
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского в ООН вызвало неприятие у мировых лидеров, пишет политический аналитик Фабрисио Касари в статье для издания El19Digital."Представители нескольких стран отказались встречаться с украинским президентом, срок которого, очевидно, истек как в конституционном плане, так и в общем", — говорится в материале.В публикации отмечается, что объявленный главой киевского режима "мирный план" оказался просто блефом, который сводится к требованию предоставить больше оружия и денег с решительным отказом от любой возможности начала переговоров об окончании войны.Почти половина мира с демографической точки зрения явно не считает расширение НАТО до российских границ достаточным поводом рискнуть привести всю планету к вымиранию, подчеркивает автор статьи.Зеленский на прошлой прилетел с визитом в США, где выступил в ООН. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России.
https://ria.ru/20240929/zelenskiy-1975376947.html
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в мире, сша, владимир зеленский, оон, нато
В мире, США, Владимир Зеленский, ООН, НАТО
СМИ обратили внимание на реакцию мировых лидеров на Зеленского в ООН

El19Digital: выступление Зеленского в ООН вызвало неприятие у мировых лидеров

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского в ООН вызвало неприятие у мировых лидеров, пишет политический аналитик Фабрисио Касари в статье для издания El19Digital.
"Представители нескольких стран отказались встречаться с украинским президентом, срок которого, очевидно, истек как в конституционном плане, так и в общем", — говорится в материале.
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В публикации отмечается, что объявленный главой киевского режима "мирный план" оказался просто блефом, который сводится к требованию предоставить больше оружия и денег с решительным отказом от любой возможности начала переговоров об окончании войны.
Почти половина мира с демографической точки зрения явно не считает расширение НАТО до российских границ достаточным поводом рискнуть привести всю планету к вымиранию, подчеркивает автор статьи.
Зеленский на прошлой прилетел с визитом в США, где выступил в ООН. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России.
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