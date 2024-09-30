https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975562907.html

СМИ обратили внимание на реакцию мировых лидеров на Зеленского в ООН

СМИ обратили внимание на реакцию мировых лидеров на Зеленского в ООН - РИА Новости, 30.09.2024

СМИ обратили внимание на реакцию мировых лидеров на Зеленского в ООН

Выступление Владимира Зеленского в ООН вызвало неприятие у мировых лидеров, пишет политический аналитик Фабрисио Касари в статье для издания El19Digital. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:24

2024-09-30T16:24

2024-09-30T18:00

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского в ООН вызвало неприятие у мировых лидеров, пишет политический аналитик Фабрисио Касари в статье для издания El19Digital."Представители нескольких стран отказались встречаться с украинским президентом, срок которого, очевидно, истек как в конституционном плане, так и в общем", — говорится в материале.В публикации отмечается, что объявленный главой киевского режима "мирный план" оказался просто блефом, который сводится к требованию предоставить больше оружия и денег с решительным отказом от любой возможности начала переговоров об окончании войны.Почти половина мира с демографической точки зрения явно не считает расширение НАТО до российских границ достаточным поводом рискнуть привести всю планету к вымиранию, подчеркивает автор статьи.Зеленский на прошлой прилетел с визитом в США, где выступил в ООН. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России.

https://ria.ru/20240929/zelenskiy-1975376947.html

https://ria.ru/20240930/zelenskij-1975474386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир зеленский, оон, нато