https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975437003.html

На Украине заявили, что Зеленский не покажет согражданам весь "план победы"

На Украине заявили, что Зеленский не покажет согражданам весь "план победы" - РИА Новости, 30.09.2024

На Украине заявили, что Зеленский не покажет согражданам весь "план победы"

Часть пунктов "плана победы" Владимира Зеленского останется закрытой для граждан Украины, заявил глава его офиса Андрей Ермак. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:11

2024-09-30T10:11

2024-09-30T10:42

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Часть пунктов "плана победы" Владимира Зеленского останется закрытой для граждан Украины, заявил глава его офиса Андрей Ермак. Соответствующее заявление Ермак сделал в эфире новостного телемарафона, отвечая на вопрос, нет ли в плане закрытой информации, которую не покажут украинским гражданам. "Это план (Зеленского. — Прим. ред.), и, безусловно, как он пообещал после презентации президенту Соединенных Штатов (Джо Байдену. — Прим. ред.), партнерам, я думаю, он будет представлен украинцам. Но, безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми", — заявил Ермак. Желание скрыть "план победы" от украинцев Ермак объяснил военной необходимостью: чувствительная информация будет известна и представителями российской разведки в случае ее публикации. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240925/peskov-1974570952.html

https://ria.ru/20240923/plan-1974279399.html

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975099320.html

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украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, джо байден, нато, в мире