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WSJ написала, с чем столкнется Зеленский после холодного приема в США - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 30.09.2024 (обновлено: 09:29 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975426708.html
WSJ написала, с чем столкнется Зеленский после холодного приема в США
WSJ написала, с чем столкнется Зеленский после холодного приема в США - РИА Новости, 30.09.2024
WSJ написала, с чем столкнется Зеленский после холодного приема в США
Холодный прием Владимира Зеленского в США выявил сужающиеся возможности для Киева в конфликте, а сложности в получении поддержки от Вашингтона говорят о... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:28
2024-09-30T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Холодный прием Владимира Зеленского в США выявил сужающиеся возможности для Киева в конфликте, а сложности в получении поддержки от Вашингтона говорят о предстоящих рисках, пишет газета Wall Street Journal. "Холодный прием... Зеленского в США... выявил сужающиеся возможности, с которыми он сталкивается после (начала конфликта - ред.)", - пишет издание. Ранее в ходе визита в США Зеленский представил чиновникам так называемый "план победы". Как отмечает издание, должностные лица администрации президента США Джо Байдена, давно опасавшиеся делать шаги, которые Москва могла бы воспринять как эскалацию, со скептицизмом отнеслись к инициативе Зеленского и заявили, что хотят больше подробностей. По мнению Wall Street Journal, сложности, с которыми столкнулся Зеленский, чтобы получить значительное увеличение поддержки США, "указывают на рискованный путь впереди". Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее признал, что "план победы" Зеленского - пока лишь набор инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в ближайшие недели.
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден
WSJ написала, с чем столкнется Зеленский после холодного приема в США

WSJ: холодный прием Зеленского в США выявил сужающиеся возможности для Киева

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Холодный прием Владимира Зеленского в США выявил сужающиеся возможности для Киева в конфликте, а сложности в получении поддержки от Вашингтона говорят о предстоящих рисках, пишет газета Wall Street Journal.
"Холодный прием... Зеленского в США... выявил сужающиеся возможности, с которыми он сталкивается после (начала конфликта - ред.)", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Зеленского послали
27 сентября, 08:00
Ранее в ходе визита в США Зеленский представил чиновникам так называемый "план победы". Как отмечает издание, должностные лица администрации президента США Джо Байдена, давно опасавшиеся делать шаги, которые Москва могла бы воспринять как эскалацию, со скептицизмом отнеслись к инициативе Зеленского и заявили, что хотят больше подробностей.
По мнению Wall Street Journal, сложности, с которыми столкнулся Зеленский, чтобы получить значительное увеличение поддержки США, "указывают на рискованный путь впереди".
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее признал, что "план победы" Зеленского - пока лишь набор инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в ближайшие недели.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Зеленскому пришло время платить по счетам
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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