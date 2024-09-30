https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975426708.html

WSJ написала, с чем столкнется Зеленский после холодного приема в США

WSJ написала, с чем столкнется Зеленский после холодного приема в США - РИА Новости, 30.09.2024

WSJ написала, с чем столкнется Зеленский после холодного приема в США

Холодный прием Владимира Зеленского в США выявил сужающиеся возможности для Киева в конфликте, а сложности в получении поддержки от Вашингтона говорят о... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:28

2024-09-30T09:28

2024-09-30T09:29

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Холодный прием Владимира Зеленского в США выявил сужающиеся возможности для Киева в конфликте, а сложности в получении поддержки от Вашингтона говорят о предстоящих рисках, пишет газета Wall Street Journal. "Холодный прием... Зеленского в США... выявил сужающиеся возможности, с которыми он сталкивается после (начала конфликта - ред.)", - пишет издание. Ранее в ходе визита в США Зеленский представил чиновникам так называемый "план победы". Как отмечает издание, должностные лица администрации президента США Джо Байдена, давно опасавшиеся делать шаги, которые Москва могла бы воспринять как эскалацию, со скептицизмом отнеслись к инициативе Зеленского и заявили, что хотят больше подробностей. По мнению Wall Street Journal, сложности, с которыми столкнулся Зеленский, чтобы получить значительное увеличение поддержки США, "указывают на рискованный путь впереди". Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее признал, что "план победы" Зеленского - пока лишь набор инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в ближайшие недели.

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден