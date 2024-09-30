https://ria.ru/20240930/zdorove-1975574648.html
"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей
"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей
На нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" в 2025 году планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:17
2024-09-30T17:17
2024-09-30T21:11
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934897880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_64575917a148c3661ab23b9b6b80f3e0.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" в 2025 году планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" запланированы в 2025 году в объеме 4 811,8 млн рублей, в 2026 году - 4 658,9 млн рублей, в 2027 году - 5 040,6 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20240828/natsproekt-1968880936.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934897880_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ba8f1f212bdd64addca1ae24e3be5c5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей
Нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" может получить 4,8 млрд руб
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" в 2025 году планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" запланированы в 2025 году в объеме 4 811,8 млн рублей, в 2026 году - 4 658,9 млн рублей, в 2027 году - 5 040,6 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.