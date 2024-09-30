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"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
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17:17 30.09.2024 (обновлено: 21:11 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/zdorove-1975574648.html
"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей
"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024
"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей
На нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" в 2025 году планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:17
2024-09-30T21:11
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" в 2025 году планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" запланированы в 2025 году в объеме 4 811,8 млн рублей, в 2026 году - 4 658,9 млн рублей, в 2027 году - 5 040,6 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20240828/natsproekt-1968880936.html
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экономика
Экономика
"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей

Нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" может получить 4,8 млрд руб

© iStock.com / gorodenkoffРентгеновский аппарат для сканирования в больнице
Рентгеновский аппарат для сканирования в больнице - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© iStock.com / gorodenkoff
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" в 2025 году планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" запланированы в 2025 году в объеме 4 811,8 млн рублей, в 2026 году - 4 658,9 млн рублей, в 2027 году - 5 040,6 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Минздрав рассказал о нацпроекте "Новые технологии сбережения здоровья"
28 августа, 06:42
 
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