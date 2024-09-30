https://ria.ru/20240930/zdorove-1975574648.html

"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей

"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2024

"Новые технологии сбережения здоровья" могут получить 4,8 миллиарда рублей

На нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" в 2025 году планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:17

2024-09-30T17:17

2024-09-30T21:11

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья" в 2025 году планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" запланированы в 2025 году в объеме 4 811,8 млн рублей, в 2026 году - 4 658,9 млн рублей, в 2027 году - 5 040,6 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20240828/natsproekt-1968880936.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика