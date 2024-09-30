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Ракова рассказала о работе столичных центров ментального здоровья - РИА Новости, 30.09.2024
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08:54 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/zdorove-1975419969.html
Ракова рассказала о работе столичных центров ментального здоровья
Ракова рассказала о работе столичных центров ментального здоровья - РИА Новости, 30.09.2024
Ракова рассказала о работе столичных центров ментального здоровья
Центры ментального здоровья в первые месяцы работы помогли свыше 7 тысячам москвичам, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:54
2024-09-30T08:54
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Центры ментального здоровья в первые месяцы работы помогли свыше 7 тысячам москвичам, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы открыли центры всего несколько месяцев назад, но уже сейчас результаты первых месяцев показывают, что они очень востребованы у москвичей. Всего работают два центра, но уже их посетили более семи с половиной тысячи человек", - рассказала Ракова. Она отметила, что проект центров ментального здоровья был запущен в июне для того, чтобы уделять комплексное внимание всем вопросам ментального здоровья населения. "Мы видим по работе поликлиник, что очень много людей обращаются туда с различного рода жалобами – и сердцебиение учащённое, и затруднение дыхания, и проявления желудочно-кишечного тракта. Ходят по врачам, по разным специалистам, но, увы, никто помочь не может. Как правило, в этой ситуации, вероятное всего, у людей есть психосоматические различные расстройства. И вот для этой категории людей мы специально создали такие специализированные центры, которые работают именно по этому направлению, так скажем, "с легкими простудами", которыми действительно необходимо заниматься, потому что они могут перерасти в более серьезные состояния", - добавила вице-мэр.
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова рассказала о работе столичных центров ментального здоровья

Ракова: центры ментального здоровья помогли более семи тысячам москвичей

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель мэра Москвы Анастасия Ракова во время интервью "РИА Новости"
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова во время интервью "РИА Новости"
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Центры ментального здоровья в первые месяцы работы помогли свыше 7 тысячам москвичам, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы открыли центры всего несколько месяцев назад, но уже сейчас результаты первых месяцев показывают, что они очень востребованы у москвичей. Всего работают два центра, но уже их посетили более семи с половиной тысячи человек", - рассказала Ракова.
Она отметила, что проект центров ментального здоровья был запущен в июне для того, чтобы уделять комплексное внимание всем вопросам ментального здоровья населения.
"Мы видим по работе поликлиник, что очень много людей обращаются туда с различного рода жалобами – и сердцебиение учащённое, и затруднение дыхания, и проявления желудочно-кишечного тракта. Ходят по врачам, по разным специалистам, но, увы, никто помочь не может. Как правило, в этой ситуации, вероятное всего, у людей есть психосоматические различные расстройства. И вот для этой категории людей мы специально создали такие специализированные центры, которые работают именно по этому направлению, так скажем, "с легкими простудами", которыми действительно необходимо заниматься, потому что они могут перерасти в более серьезные состояния", - добавила вице-мэр.
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