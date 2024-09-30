https://ria.ru/20240930/zasedanie-1975495207.html

Заседание Госсовета по экспорту пройдет на форуме "Сделано в России"

Заседание Госсовета по экспорту пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 30.09.2024

Заседание Госсовета по экспорту пройдет на форуме "Сделано в России"

Заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" пройдет 14 октября на площадке... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:56

2024-09-30T12:56

2024-09-30T12:56

россия

москва

центр международной торговли

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" пройдет 14 октября на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится в Центре международной торговли в Москве, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В состав комиссии входят главы российских регионов, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, общественных организаций и деловых ассоциаций", - говорится в сообщении.Комиссия осуществляет функции в сфере регулирования широкого спектра вопросов внешней торговли, в том числе несырьевого неэнергетического экспорта, поддержки экспорта, региональных экспортных программ, продвижения продукции и услуг на внешние рынки, развития цифровой системы поддержки экспортной деятельности и т.д.Участники заседания рассмотрят новый национальный проект "Международная кооперация и экспорт", который будет действовать до 2030 года, обсудят формирование и развитие инфраструктуры поддержки экспорта, создание платформы международных расчетов и другие вопросы актуальной повестки внешней торговли России.Организатор форума - Российский экспортный центр, главный институт поддержки экспортеров.Участие в форуме бесплатное. Регистрация на форум открыта до 5 октября на его официальном сайте.

https://ria.ru/20240927/novovvedeniya-1975047017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц), экономика