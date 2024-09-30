https://ria.ru/20240930/zaporozhe-1975414206.html

В Запорожской области изменилось качество жизни, заявил Балицкий

В Запорожской области изменилось качество жизни, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.09.2024

В Запорожской области изменилось качество жизни, заявил Балицкий

Качество жизни населения в Запорожской области кардинально изменилось за два года в составе России - возрождается туризм, строятся дороги и соцобъекты, и эти... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:21

2024-09-30T07:21

2024-09-30T07:21

запорожская область

россия

украина

евгений балицкий

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Качество жизни населения в Запорожской области кардинально изменилось за два года в составе России - возрождается туризм, строятся дороги и соцобъекты, и эти изменения видят местные жители, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. Тридцатого сентября Запорожская область праздную вторую годовщину воссоединения с Россией. "Изменилось все. Начиная с того, как живут люди, какие получают услуги, какой подход власти к населению, какие дороги стали. Во всех сферах произошли изменения. Но могу сказать, что сегодня уже никто не удивляется, что люди получают все положенные им блага, пособия, выплаты, включая материнский капитал", - рассказал Балицкий. По его словам, все положенные по российскому законодательству выплаты в регионе осуществляются в полном объеме. Возрождается и сфера туризма, строятся крупные социальные объекты, отметил губернатор. "Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что уже начала работу рекреационная зона. То есть все базы отдыха, которые у нас есть, они все так или иначе начали работать. Пока не заполнены конечно, понятно, что этот процесс долгий. Но они зарегистрированы, они принимают посетителей. И для нас это важно", - рассказал Балицкий. По его словам, отмечается и рост поступления налогов в бюджет. "То есть, образно говоря, у нас есть сегодня свободные деньги, чтобы строить дороги, решать задачи... Люди сегодня однозначно чувствуют себя в большем комфорте, нежели они чувствовали себя при Украине. Это сегодня все подчеркивают. Есть поддержка власти - к власти в целом люди расположены, потому что видят, что руководство региона во взаимодействии с федеральными ведомствами, администрацией президента России задействует все необходимые механизмы для того, чтобы жизнь людей сделать комфортной", - заключил собеседник агентства. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240919/turisty-1973663555.html

https://ria.ru/20240610/zaporozhe-1951851518.html

https://ria.ru/20240328/putin-1936494347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, общество