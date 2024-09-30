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В Запорожской области изменилось качество жизни, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.09.2024
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07:21 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/zaporozhe-1975414206.html
В Запорожской области изменилось качество жизни, заявил Балицкий
В Запорожской области изменилось качество жизни, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.09.2024
В Запорожской области изменилось качество жизни, заявил Балицкий
Качество жизни населения в Запорожской области кардинально изменилось за два года в составе России - возрождается туризм, строятся дороги и соцобъекты, и эти... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:21
2024-09-30T07:21
запорожская область
россия
украина
евгений балицкий
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Качество жизни населения в Запорожской области кардинально изменилось за два года в составе России - возрождается туризм, строятся дороги и соцобъекты, и эти изменения видят местные жители, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. Тридцатого сентября Запорожская область праздную вторую годовщину воссоединения с Россией. "Изменилось все. Начиная с того, как живут люди, какие получают услуги, какой подход власти к населению, какие дороги стали. Во всех сферах произошли изменения. Но могу сказать, что сегодня уже никто не удивляется, что люди получают все положенные им блага, пособия, выплаты, включая материнский капитал", - рассказал Балицкий. По его словам, все положенные по российскому законодательству выплаты в регионе осуществляются в полном объеме. Возрождается и сфера туризма, строятся крупные социальные объекты, отметил губернатор. "Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что уже начала работу рекреационная зона. То есть все базы отдыха, которые у нас есть, они все так или иначе начали работать. Пока не заполнены конечно, понятно, что этот процесс долгий. Но они зарегистрированы, они принимают посетителей. И для нас это важно", - рассказал Балицкий. По его словам, отмечается и рост поступления налогов в бюджет. "То есть, образно говоря, у нас есть сегодня свободные деньги, чтобы строить дороги, решать задачи... Люди сегодня однозначно чувствуют себя в большем комфорте, нежели они чувствовали себя при Украине. Это сегодня все подчеркивают. Есть поддержка власти - к власти в целом люди расположены, потому что видят, что руководство региона во взаимодействии с федеральными ведомствами, администрацией президента России задействует все необходимые механизмы для того, чтобы жизнь людей сделать комфортной", - заключил собеседник агентства. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240919/turisty-1973663555.html
https://ria.ru/20240610/zaporozhe-1951851518.html
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запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, общество
Запорожская область, Россия, Украина, Евгений Балицкий, Общество
В Запорожской области изменилось качество жизни, заявил Балицкий

Балицкий: качество жизни населения в Запорожской области кардинально изменилось

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПлощадь Единства в Бердянске
Площадь Единства в Бердянске - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Качество жизни населения в Запорожской области кардинально изменилось за два года в составе России - возрождается туризм, строятся дороги и соцобъекты, и эти изменения видят местные жители, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
Тридцатого сентября Запорожская область праздную вторую годовщину воссоединения с Россией.
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"Изменилось все. Начиная с того, как живут люди, какие получают услуги, какой подход власти к населению, какие дороги стали. Во всех сферах произошли изменения. Но могу сказать, что сегодня уже никто не удивляется, что люди получают все положенные им блага, пособия, выплаты, включая материнский капитал", - рассказал Балицкий.
По его словам, все положенные по российскому законодательству выплаты в регионе осуществляются в полном объеме. Возрождается и сфера туризма, строятся крупные социальные объекты, отметил губернатор.
"Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что уже начала работу рекреационная зона. То есть все базы отдыха, которые у нас есть, они все так или иначе начали работать. Пока не заполнены конечно, понятно, что этот процесс долгий. Но они зарегистрированы, они принимают посетителей. И для нас это важно", - рассказал Балицкий.
По его словам, отмечается и рост поступления налогов в бюджет.
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"То есть, образно говоря, у нас есть сегодня свободные деньги, чтобы строить дороги, решать задачи... Люди сегодня однозначно чувствуют себя в большем комфорте, нежели они чувствовали себя при Украине. Это сегодня все подчеркивают. Есть поддержка власти - к власти в целом люди расположены, потому что видят, что руководство региона во взаимодействии с федеральными ведомствами, администрацией президента России задействует все необходимые механизмы для того, чтобы жизнь людей сделать комфортной", - заключил собеседник агентства.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Запорожская областьРоссияУкраинаЕвгений БалицкийОбщество
 
 
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