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Балицкий о "мирном плане" Зеленского: за него говорит Запад - РИА Новости, 30.09.2024
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09:44 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/zapad-1975430217.html
Балицкий о "мирном плане" Зеленского: за него говорит Запад
Балицкий о "мирном плане" Зеленского: за него говорит Запад - РИА Новости, 30.09.2024
Балицкий о "мирном плане" Зеленского: за него говорит Запад
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что любой так называемый "мирный план" Владимира Зеленского продиктован Западом, и высказал мнение, что... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:44
2024-09-30T09:44
россия
винница
украина
владимир зеленский
евгений балицкий
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что любой так называемый "мирный план" Владимира Зеленского продиктован Западом, и высказал мнение, что для России никакие переговоры неприемлемы и нужна только победа: "минимальные цели - дойти до Киева и зайти за Винницу". "Вы знаете, Зеленский для меня, я его просто знал в свое время, он сейчас для меня превратился уже даже не в дурака, а в полудурка. Всем понятно, что это фильдеперсовая кукла, которая скажет то, что ей скажет Запад. Поэтому план Зеленского - это условно план Зеленого. Это абсолютно не его мысли", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости. Губернатор также высказал мнение относительно любых мирных переговоров с Украиной. "Никакие планы сегодня нам неприемлемы. Любая остановка боевых действий - для нас поражение. Если мы на какой-то линии остановимся и не дай Бог подпишем какой-нибудь там "Хасавюрт" или там "Минск-1", "Минск-2" и так далее, то через год-два, где остановимся, вот там будет стоять миллионная армия, а то и двухмиллионная. Причем оснащенная, мотивированная, там будут наемники и весь сброд со всего мира. Плюс поддерживаемая идиотами, которые сегодня забыли свою историю, культуру и взяли в руки оружие пойти повоевать с Россией, я имею в виду украинцев в первую очередь", - заявил собеседник агентства. По его словам, России "нужна только победа и полное уничтожение нацистского режима". "Это должно произойти желательно за Винницей, для того, чтобы мы закрыли этот вопрос. Только победа, без вариантов. Как бы она трудна не была, мы в любом случае должны дойти до Киева, мы должны зайти за Винницу. Это минимальные цели. И вот там уже можно разговаривать про какие-то планы. А то что там Зеленский себе намечтал с нетрадиционной Европой - нас это вообще не должно волновать. Запорожье - это Россия. Победа - без вариантов. Для меня есть фундаментальные вещи, к которым, я считаю, необходимо идти для того, чтобы закончить и не оставлять это нашим детям", - подчеркнул Балицкий. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240930/putin-1975426918.html
https://ria.ru/20240923/saks-1974162563.html
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россия, винница, украина, владимир зеленский, евгений балицкий
Россия, Винница, Украина, Владимир Зеленский, Евгений Балицкий
Балицкий о "мирном плане" Зеленского: за него говорит Запад

Балицкий: "мирный план" Зеленского продиктован Западом, РФ нужна только победа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что любой так называемый "мирный план" Владимира Зеленского продиктован Западом, и высказал мнение, что для России никакие переговоры неприемлемы и нужна только победа: "минимальные цели - дойти до Киева и зайти за Винницу".
"Вы знаете, Зеленский для меня, я его просто знал в свое время, он сейчас для меня превратился уже даже не в дурака, а в полудурка. Всем понятно, что это фильдеперсовая кукла, которая скажет то, что ей скажет Запад. Поэтому план Зеленского - это условно план Зеленого. Это абсолютно не его мысли", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости.
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Губернатор также высказал мнение относительно любых мирных переговоров с Украиной.
"Никакие планы сегодня нам неприемлемы. Любая остановка боевых действий - для нас поражение. Если мы на какой-то линии остановимся и не дай Бог подпишем какой-нибудь там "Хасавюрт" или там "Минск-1", "Минск-2" и так далее, то через год-два, где остановимся, вот там будет стоять миллионная армия, а то и двухмиллионная. Причем оснащенная, мотивированная, там будут наемники и весь сброд со всего мира. Плюс поддерживаемая идиотами, которые сегодня забыли свою историю, культуру и взяли в руки оружие пойти повоевать с Россией, я имею в виду украинцев в первую очередь", - заявил собеседник агентства.
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По его словам, России "нужна только победа и полное уничтожение нацистского режима".
"Это должно произойти желательно за Винницей, для того, чтобы мы закрыли этот вопрос. Только победа, без вариантов. Как бы она трудна не была, мы в любом случае должны дойти до Киева, мы должны зайти за Винницу. Это минимальные цели. И вот там уже можно разговаривать про какие-то планы. А то что там Зеленский себе намечтал с нетрадиционной Европой - нас это вообще не должно волновать. Запорожье - это Россия. Победа - без вариантов. Для меня есть фундаментальные вещи, к которым, я считаю, необходимо идти для того, чтобы закончить и не оставлять это нашим детям", - подчеркнул Балицкий.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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РоссияВинницаУкраинаВладимир ЗеленскийЕвгений Балицкий
 
 
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