Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/zaharova-1975621874.html
Захарова высказалась о нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде
Захарова высказалась о нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде - РИА Новости, 30.09.2024
Захарова высказалась о нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Сергей и Юлия Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти британки Дон Стерджес онлайн,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:43
2024-09-30T22:43
в мире
россия
солсбери
эймсбери
сергей скрипаль
мария захарова
главное разведывательное управление рф
скотленд-ярд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Сергей и Юлия Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти британки Дон Стерджес онлайн, своим мнением она поделилася в эфире "России 1"Ранее газета Independent со ссылкой на руководителя расследования сообщила, что Скрипали из соображений безопасности не будут давать показания по делу об отравлении британки Стерджес. Газета Guardian писала, что Скрипали якобы не хотят появляться на слушании, так как беспокоятся за свою безопасность. "Мне кажется, есть все возможности для этого (рассмотреть их показания онлайн - ред.)", - сказала Захарова. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает.
https://ria.ru/20240930/skripali-1975586171.html
https://ria.ru/20230325/oon-1860546247.html
россия
солсбери
эймсбери
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, солсбери, эймсбери, сергей скрипаль, мария захарова, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд
В мире, Россия, Солсбери, Эймсбери, Сергей Скрипаль, Мария Захарова, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд
Захарова высказалась о нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде

Захарова: Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти Стерджес онлайн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Сергей и Юлия Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти британки Дон Стерджес онлайн, своим мнением она поделилася в эфире "России 1"
Ранее газета Independent со ссылкой на руководителя расследования сообщила, что Скрипали из соображений безопасности не будут давать показания по делу об отравлении британки Стерджес. Газета Guardian писала, что Скрипали якобы не хотят появляться на слушании, так как беспокоятся за свою безопасность.
Полицейский в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Посольство России в Лондоне продолжит добиваться ответов о судьбе Скрипалей
Вчера, 18:02
"Мне кажется, есть все возможности для этого (рассмотреть их показания онлайн - ред.)", - сказала Захарова.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Россия опубликует в ООН вопросы, которые задавала Лондону по делу Скрипалей
25 марта 2023, 05:11
 
В миреРоссияСолсбериЭймсбериСергей СкрипальМария ЗахароваГлавное разведывательное управление РФСкотленд-Ярд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала