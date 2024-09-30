https://ria.ru/20240930/zaharova-1975621874.html
Захарова высказалась о нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде
Захарова высказалась о нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде - РИА Новости, 30.09.2024
Захарова высказалась о нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Сергей и Юлия Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти британки Дон Стерджес онлайн,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:43
2024-09-30T22:43
2024-09-30T22:43
в мире
россия
солсбери
эймсбери
сергей скрипаль
мария захарова
главное разведывательное управление рф
скотленд-ярд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Сергей и Юлия Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти британки Дон Стерджес онлайн, своим мнением она поделилася в эфире "России 1"Ранее газета Independent со ссылкой на руководителя расследования сообщила, что Скрипали из соображений безопасности не будут давать показания по делу об отравлении британки Стерджес. Газета Guardian писала, что Скрипали якобы не хотят появляться на слушании, так как беспокоятся за свою безопасность. "Мне кажется, есть все возможности для этого (рассмотреть их показания онлайн - ред.)", - сказала Захарова. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает.
https://ria.ru/20240930/skripali-1975586171.html
https://ria.ru/20230325/oon-1860546247.html
россия
солсбери
эймсбери
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, солсбери, эймсбери, сергей скрипаль, мария захарова, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд
В мире, Россия, Солсбери, Эймсбери, Сергей Скрипаль, Мария Захарова, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд
Захарова высказалась о нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде
Захарова: Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти Стерджес онлайн