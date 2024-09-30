https://ria.ru/20240930/zaharova-1975568751.html

Захарова прокомментировала присвоение звания Героя России Поддубному

Захарова прокомментировала присвоение звания Героя России Поддубному - РИА Новости, 30.09.2024

Захарова прокомментировала присвоение звания Героя России Поддубному

Присвоение звания Героя России журналисту Евгению Поддубному является реализованной справедливостью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:47

2024-09-30T16:47

2024-09-30T16:47

евгений поддубный

мария захарова

владимир путин

вгтрк

общество

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Присвоение звания Героя России журналисту Евгению Поддубному является реализованной справедливостью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. В понедельник президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. "Первым в истории страны журналистом со званием Герой России стал Евгений Поддубный! Реализованная справедливость! Ура!" - написала Захарова. Поддубный 7 августа получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортера доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести его в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находился в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского, а 13 сентября его оттуда выписали.

https://ria.ru/20240913/poddubnyj-1972458367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евгений поддубный, мария захарова, владимир путин, вгтрк, общество, россия