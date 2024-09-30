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Захарова прокомментировала присвоение звания Героя России Поддубному - РИА Новости, 30.09.2024
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16:47 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/zaharova-1975568751.html
Захарова прокомментировала присвоение звания Героя России Поддубному
Захарова прокомментировала присвоение звания Героя России Поддубному - РИА Новости, 30.09.2024
Захарова прокомментировала присвоение звания Героя России Поддубному
Присвоение звания Героя России журналисту Евгению Поддубному является реализованной справедливостью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:47
2024-09-30T16:47
евгений поддубный
мария захарова
владимир путин
вгтрк
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Присвоение звания Героя России журналисту Евгению Поддубному является реализованной справедливостью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. В понедельник президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. "Первым в истории страны журналистом со званием Герой России стал Евгений Поддубный! Реализованная справедливость! Ура!" - написала Захарова. Поддубный 7 августа получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортера доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести его в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находился в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского, а 13 сентября его оттуда выписали.
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евгений поддубный, мария захарова, владимир путин, вгтрк, общество, россия
Евгений Поддубный, Мария Захарова, Владимир Путин, ВГТРК, Общество, Россия
Захарова прокомментировала присвоение звания Героя России Поддубному

Захарова назвала звание Героя РФ для Поддубного реализованной справедливостью

© Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтактеЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтакте
Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Присвоение звания Героя России журналисту Евгению Поддубному является реализованной справедливостью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В понедельник президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
«
"Первым в истории страны журналистом со званием Герой России стал Евгений Поддубный! Реализованная справедливость! Ура!" - написала Захарова.
Поддубный 7 августа получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортера доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести его в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находился в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского, а 13 сентября его оттуда выписали.
Хочу познакомиться с ними — Поддубный о людях, спасших его в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске
13 сентября, 11:18
 
Евгений ПоддубныйМария ЗахароваВладимир ПутинВГТРКОбществоРоссия
 
 
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