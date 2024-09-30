Захарова прокомментировала присвоение звания Героя России Поддубному
Захарова назвала звание Героя РФ для Поддубного реализованной справедливостью
Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Присвоение звания Героя России журналисту Евгению Поддубному является реализованной справедливостью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В понедельник президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
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"Первым в истории страны журналистом со званием Герой России стал Евгений Поддубный! Реализованная справедливость! Ура!" - написала Захарова.
Поддубный 7 августа получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортера доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести его в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находился в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского, а 13 сентября его оттуда выписали.
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