https://ria.ru/20240930/zabolevanie-1975482640.html

Финансирование фонда "Круг добра" в проекте бюджета будет увеличено

Финансирование фонда "Круг добра" в проекте бюджета будет увеличено - РИА Новости, 30.09.2024

Финансирование фонда "Круг добра" в проекте бюджета будет увеличено

Грант из федерального бюджета РФ фонду поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра" в 2025 году составит 202,7 миллиарда рублей, а в 2026 и 2027 годах РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:27

2024-09-30T12:27

2024-09-30T13:09

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Грант из федерального бюджета РФ фонду поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра" в 2025 году составит 202,7 миллиарда рублей, а в 2026 и 2027 годах вырастет до 231,8 миллиарда и до 253,4 миллиарда рублей соответственно, следует из пресс-релиза Минфина РФ о внесении на рассмотрение в Госдуму проекта федерального бюджета РФ на следующую трехлетку."Будет увеличено финансирование фонда "Круг добра" для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. За три года планируется выделить более 687 млрд рублей: в 2025 г. – 202,7 млрд руб., в 2026 г. – 231,8 млрд руб., в 2027 г. 253,4 млрд руб.", - говорится в сообщении.Фонд "Круг добра" был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина, он получает средства на финансирование дорогостоящей медицинской помощи детям за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая до конца 2024 года действует для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.С 1 января 2025 года в России расширяется прогрессия по НДФЛ, все поступления от повышенных ставок налога будут направляться в федеральный бюджет. При этом глава государства подчеркивал, что часть этих средств по-прежнему будет направляться в этот фонд и его финансирование увеличится.В 2024 году, согласно закону о бюджете, финансирование фонда составит 176 миллиардов рублей.Расходы федерального бюджета на здравоохранение в целом, согласно внесенному законопроекту, в 2025 году запланированы на уровне 1,86 триллиона рублей, в 2026 году – на уровне 1,86 триллиона рублей, в 2027 году - 1,91 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240930/rosobrnadzor-1975497522.html

https://realty.ria.ru/20240930/stroitelstvo-1975493556.html

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правительство рф, экономика, россия, владимир путин, госдума рф, общество