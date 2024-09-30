https://ria.ru/20240930/yemen-1975597149.html

Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ

Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2024

Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ

Число жертв удара по городу Ходейда на западе Йемена возросло до шести, пострадавших - до 57, сообщил в понедельник йеменский телеканал "Аль-Масира". РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:50

2024-09-30T18:50

2024-09-30T19:08

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ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв удара по городу Ходейда на западе Йемена возросло до шести, пострадавших - до 57, сообщил в понедельник йеменский телеканал "Аль-Масира".Как передал телеканал, число погибших в результате вчерашнего израильского налета на Ходейду возросло до шести, 57 ранены, большинство из них в тяжёлом состоянии.В минувшее воскресенье израильские истребители нанесли удары по хранилищам топлива в двух портах и по двум электростанциям в расположенной на Красном море йеменской провинции Ходейда после того, как правящее в части провинции движение "Ансар Алла" (хуситы) несколько раз атаковало ракетами Тель-Авив.

https://ria.ru/20240927/raketa-1974966857.html

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в мире, израиль, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ходейда (город), ансар алла