https://ria.ru/20240930/yemen-1975597149.html
Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ
Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ
Число жертв удара по городу Ходейда на западе Йемена возросло до шести, пострадавших - до 57, сообщил в понедельник йеменский телеканал "Аль-Масира". РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:50
2024-09-30T18:50
2024-09-30T19:08
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ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв удара по городу Ходейда на западе Йемена возросло до шести, пострадавших - до 57, сообщил в понедельник йеменский телеканал "Аль-Масира".Как передал телеканал, число погибших в результате вчерашнего израильского налета на Ходейду возросло до шести, 57 ранены, большинство из них в тяжёлом состоянии.В минувшее воскресенье израильские истребители нанесли удары по хранилищам топлива в двух портах и по двум электростанциям в расположенной на Красном море йеменской провинции Ходейда после того, как правящее в части провинции движение "Ансар Алла" (хуситы) несколько раз атаковало ракетами Тель-Авив.
https://ria.ru/20240927/raketa-1974966857.html
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в мире, израиль, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ходейда (город), ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ходейда (город), Ансар Алла
Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ
Аль-Масира: от удара Израиля по Йемену погибли шесть человек, 57 ранены