Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 30.09.2024 (обновлено: 19:08 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/yemen-1975597149.html
Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ
Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ
Число жертв удара по городу Ходейда на западе Йемена возросло до шести, пострадавших - до 57, сообщил в понедельник йеменский телеканал "Аль-Масира". РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:50
2024-09-30T19:08
в мире
израиль
йемен
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ходейда (город)
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975599512_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6b2f5ea4bdebf4e06eca01cb4076b5d4.jpg
ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв удара по городу Ходейда на западе Йемена возросло до шести, пострадавших - до 57, сообщил в понедельник йеменский телеканал "Аль-Масира".Как передал телеканал, число погибших в результате вчерашнего израильского налета на Ходейду возросло до шести, 57 ранены, большинство из них в тяжёлом состоянии.В минувшее воскресенье израильские истребители нанесли удары по хранилищам топлива в двух портах и по двум электростанциям в расположенной на Красном море йеменской провинции Ходейда после того, как правящее в части провинции движение "Ансар Алла" (хуситы) несколько раз атаковало ракетами Тель-Авив.
https://ria.ru/20240927/raketa-1974966857.html
израиль
йемен
ходейда (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975599512_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_552345739e9a938a2e6530adf5ebb900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ходейда (город), ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ходейда (город), Ансар Алла
Число погибших от удара Израиля по Йемену возросло до шести, сообщили СМИ

Аль-Масира: от удара Израиля по Йемену погибли шесть человек, 57 ранены

© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана
Израильская система ПВО ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Число жертв удара по городу Ходейда на западе Йемена возросло до шести, пострадавших - до 57, сообщил в понедельник йеменский телеканал "Аль-Масира".
Как передал телеканал, число погибших в результате вчерашнего израильского налета на Ходейду возросло до шести, 57 ранены, большинство из них в тяжёлом состоянии.
В минувшее воскресенье израильские истребители нанесли удары по хранилищам топлива в двух портах и по двум электростанциям в расположенной на Красном море йеменской провинции Ходейда после того, как правящее в части провинции движение "Ансар Алла" (хуситы) несколько раз атаковало ракетами Тель-Авив.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Израильская ПВО перехватила ракету из Йемена
27 сентября, 01:13
 
В миреИзраильЙеменОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ходейда (город)Ансар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала