Новый премьер Японии намерен 9 октября распустить нижнюю палату парламент
NHK: новый премьер Японии Исиба Сигэру хочет назначить выборы на 27 октября
© AP Photo / Franck RobichonСигэру Исиба
© AP Photo / Franck Robichon
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Исиба Сигэру, который станет во вторник новым премьер-министром Японии после победы на выборах правящей Либерально-демократической партии, намерен уже 9 октября распустить нижнюю палату парламента, сообщил телеканал NHK.
Предвыборная кампания начнется 15 октября, а выборы назначат на 27 октября. Таким образом, до конца года в Японии будет новый премьер-министр, новый состав кабинета министров и новая нижняя палата парламента.
Во вторник на внеочередном заседании парламента депутаты ожидаемо выберут лидера правящей Либерально-демократической партии Исибу 102-м премьер-министром страны. В тот же день, как ожидается, он сформирует правительство, новый состав кабинета министров утвердит император Японии Нарухито.
Затем 4 октября глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров.
В пятницу Исиба предприняло пятую с 2008 года попытку возглавить правящую Либерально-демократическую партию, которая увенчалась успехом, таким образом он обеспечил себе пост премьер-министра.
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