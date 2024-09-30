https://ria.ru/20240930/yaponiya-1975406183.html

Новый премьер Японии намерен 9 октября распустить нижнюю палату парламент

Новый премьер Японии намерен 9 октября распустить нижнюю палату парламент - РИА Новости, 30.09.2024

Новый премьер Японии намерен 9 октября распустить нижнюю палату парламент

Исиба Сигэру, который станет во вторник новым премьер-министром Японии после победы на выборах правящей Либерально-демократической партии, намерен уже 9 октября РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:01

2024-09-30T05:01

2024-09-30T05:01

в мире

япония

нарухито

сигэру исиба

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ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Исиба Сигэру, который станет во вторник новым премьер-министром Японии после победы на выборах правящей Либерально-демократической партии, намерен уже 9 октября распустить нижнюю палату парламента, сообщил телеканал NHK. Предвыборная кампания начнется 15 октября, а выборы назначат на 27 октября. Таким образом, до конца года в Японии будет новый премьер-министр, новый состав кабинета министров и новая нижняя палата парламента. Во вторник на внеочередном заседании парламента депутаты ожидаемо выберут лидера правящей Либерально-демократической партии Исибу 102-м премьер-министром страны. В тот же день, как ожидается, он сформирует правительство, новый состав кабинета министров утвердит император Японии Нарухито. Затем 4 октября глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров. В пятницу Исиба предприняло пятую с 2008 года попытку возглавить правящую Либерально-демократическую партию, которая увенчалась успехом, таким образом он обеспечил себе пост премьер-министра.

https://ria.ru/20240929/yaponiya-1975307495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, нарухито, сигэру исиба