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Новый премьер Японии намерен 9 октября распустить нижнюю палату парламент - РИА Новости, 30.09.2024
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05:01 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/yaponiya-1975406183.html
Новый премьер Японии намерен 9 октября распустить нижнюю палату парламент
Новый премьер Японии намерен 9 октября распустить нижнюю палату парламент - РИА Новости, 30.09.2024
Новый премьер Японии намерен 9 октября распустить нижнюю палату парламент
Исиба Сигэру, который станет во вторник новым премьер-министром Японии после победы на выборах правящей Либерально-демократической партии, намерен уже 9 октября РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:01
2024-09-30T05:01
в мире
япония
нарухито
сигэру исиба
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ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Исиба Сигэру, который станет во вторник новым премьер-министром Японии после победы на выборах правящей Либерально-демократической партии, намерен уже 9 октября распустить нижнюю палату парламента, сообщил телеканал NHK. Предвыборная кампания начнется 15 октября, а выборы назначат на 27 октября. Таким образом, до конца года в Японии будет новый премьер-министр, новый состав кабинета министров и новая нижняя палата парламента. Во вторник на внеочередном заседании парламента депутаты ожидаемо выберут лидера правящей Либерально-демократической партии Исибу 102-м премьер-министром страны. В тот же день, как ожидается, он сформирует правительство, новый состав кабинета министров утвердит император Японии Нарухито. Затем 4 октября глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров. В пятницу Исиба предприняло пятую с 2008 года попытку возглавить правящую Либерально-демократическую партию, которая увенчалась успехом, таким образом он обеспечил себе пост премьер-министра.
https://ria.ru/20240929/yaponiya-1975307495.html
https://ria.ru/20240924/yaponiya-1974353300.html
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в мире, япония, нарухито, сигэру исиба
В мире, Япония, Нарухито, Сигэру Исиба
Новый премьер Японии намерен 9 октября распустить нижнюю палату парламент

NHK: новый премьер Японии Исиба Сигэру хочет назначить выборы на 27 октября

© AP Photo / Franck RobichonСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Franck Robichon
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Исиба Сигэру, который станет во вторник новым премьер-министром Японии после победы на выборах правящей Либерально-демократической партии, намерен уже 9 октября распустить нижнюю палату парламента, сообщил телеканал NHK.
Предвыборная кампания начнется 15 октября, а выборы назначат на 27 октября. Таким образом, до конца года в Японии будет новый премьер-министр, новый состав кабинета министров и новая нижняя палата парламента.
Такэси Ивая - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Экс-министр обороны Японии может стать главой МИД, пишут СМИ
Вчера, 05:28
Во вторник на внеочередном заседании парламента депутаты ожидаемо выберут лидера правящей Либерально-демократической партии Исибу 102-м премьер-министром страны. В тот же день, как ожидается, он сформирует правительство, новый состав кабинета министров утвердит император Японии Нарухито.
Затем 4 октября глава кабинета и ключевые министры выступят перед обеими палатами парламента с программными речами. С 7 октября пройдут дебаты, в ходе которых депутаты будут задавать вопросы членам нового кабинета министров.
В пятницу Исиба предприняло пятую с 2008 года попытку возглавить правящую Либерально-демократическую партию, которая увенчалась успехом, таким образом он обеспечил себе пост премьер-министра.
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