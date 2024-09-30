https://ria.ru/20240930/yakutiya-1975560555.html

Якутия расширяет торгово-экономические связи с Белоруссией

Якутия расширяет торгово-экономические связи с Белоруссией - РИА Новости, 30.09.2024

Якутия расширяет торгово-экономические связи с Белоруссией

Якутия расширяет торгово-экономические связи с Белоруссией, глава российской республики Айсен Николаев встретился в Минске с белорусским лидером Александром... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:19

2024-09-30T16:19

2024-09-30T16:19

республика саха (якутия)

белоруссия

минск

александр лукашенко

айсен николаев

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ЯКУТСК, 30 сен - РИА Новости. Якутия расширяет торгово-экономические связи с Белоруссией, глава российской республики Айсен Николаев встретился в Минске с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Николаев в понедельник прибыл с рабочим визитом в Минск. В рамках взаимовыгодного сотрудничества с 2020 года объемы товарооборота между республиками выросли в восемь раз. "Руководитель российского региона провел деловые переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Речь в ходе встречи шла о перспективах сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства, туризма, спорта, образования и в других отраслях", - говорится в сообщении. Лукашенко отметил высокие темпы развития экономики Якутии и выразил готовность обеспечить поставки необходимой техники, которая может стать альтернативой западным образцам на фоне введенных санкций. "Масштабные инвестиционные проекты в этой отрасли позволяют нарастить поставки в несколько раз. Знаменитые карьерные самосвалы белорусского автозавода "БелАЗ" помогут перевыполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых. Наши большегрузы зарекомендовали себя отлично в регионах Российской Федерации. Мы работаем комплексно", - сказал Лукашенко. Отмечается, что основой взаимодействия Якутии и Белоруссии является соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, которое было подписано в 1997 году. В этом году завершается работа по плану мероприятий на 2021-2024 годы. "Якутия экспортирует в Беларусь драгоценные металлы, ювелирные изделия, древесину и другие позиции. В Республике Саха широко используется белорусская большегрузная и карьерная техника, тракторы и сельскохозяйственная техника, пользуется популярностью текстиль и мебель. В республике зарегистрировано более 8 тысяч единиц техники "БелАЗ", "Амкодор", "МТЗ", и "Беларусь", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240927/nikolaev-1975181474.html

https://ria.ru/20240912/turizm-1972215205.html

белоруссия

минск

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Артем Смирнов

белоруссия, минск, александр лукашенко, айсен николаев