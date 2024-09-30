https://ria.ru/20240930/vzyatka-1975413142.html

В Красноярске полицейского задержали за получение взятки

В Красноярске полицейского задержали за получение взятки - РИА Новости, 30.09.2024

В Красноярске полицейского задержали за получение взятки

Сотрудник полиции задержан в Красноярске, он подозревается в получении взятки размером в 1 миллион рублей, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:00

2024-09-30T07:00

2024-09-30T07:00

происшествия

россия

красноярский край

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции задержан в Красноярске, он подозревается в получении взятки размером в 1 миллион рублей, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он подозревается в получении взятки в виде денег в крупном размере", - говорится в сообщении. По данным следствия, старший оперуполномоченный сопровождал уголовное дело в отношении жителя Красноярска, которого подозревают в мошенничестве в строительной сфере. В ходе расследования полицейский предложил мужчине за вознаграждение не проводить дальнейшие мероприятия по поиску доказательств и выявлению других эпизодов преступной деятельности. Мужчины пришли к договоренности и вечером 26 сентября красноярец передал полицейскому взятку в размере 1 миллиона рублей. При этом взяткодатель предварительно сообщил о факте передачи денег и всячески сотрудничал со следствием, отмечают в СУСК. Полицейского задержали при передаче денег, он заключен под стражу.

https://ria.ru/20240802/peterburg-1963748729.html

https://ria.ru/20240925/vzyatka-1974641592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)