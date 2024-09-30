В Красноярске полицейского задержали за получение взятки
В Красноярске задержали полицейского за получение взятки в миллион рублей
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции задержан в Красноярске, он подозревается в получении взятки размером в 1 миллион рублей, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он подозревается в получении взятки в виде денег в крупном размере", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, старший оперуполномоченный сопровождал уголовное дело в отношении жителя Красноярска, которого подозревают в мошенничестве в строительной сфере. В ходе расследования полицейский предложил мужчине за вознаграждение не проводить дальнейшие мероприятия по поиску доказательств и выявлению других эпизодов преступной деятельности.
Мужчины пришли к договоренности и вечером 26 сентября красноярец передал полицейскому взятку в размере 1 миллиона рублей. При этом взяткодатель предварительно сообщил о факте передачи денег и всячески сотрудничал со следствием, отмечают в СУСК.
Полицейского задержали при передаче денег, он заключен под стражу.
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