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В Красноярске полицейского задержали за получение взятки - РИА Новости, 30.09.2024
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07:00 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/vzyatka-1975413142.html
В Красноярске полицейского задержали за получение взятки
В Красноярске полицейского задержали за получение взятки - РИА Новости, 30.09.2024
В Красноярске полицейского задержали за получение взятки
Сотрудник полиции задержан в Красноярске, он подозревается в получении взятки размером в 1 миллион рублей, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:00
2024-09-30T07:00
происшествия
россия
красноярский край
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции задержан в Красноярске, он подозревается в получении взятки размером в 1 миллион рублей, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он подозревается в получении взятки в виде денег в крупном размере", - говорится в сообщении. По данным следствия, старший оперуполномоченный сопровождал уголовное дело в отношении жителя Красноярска, которого подозревают в мошенничестве в строительной сфере. В ходе расследования полицейский предложил мужчине за вознаграждение не проводить дальнейшие мероприятия по поиску доказательств и выявлению других эпизодов преступной деятельности. Мужчины пришли к договоренности и вечером 26 сентября красноярец передал полицейскому взятку в размере 1 миллиона рублей. При этом взяткодатель предварительно сообщил о факте передачи денег и всячески сотрудничал со следствием, отмечают в СУСК. Полицейского задержали при передаче денег, он заключен под стражу.
https://ria.ru/20240802/peterburg-1963748729.html
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происшествия, россия, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске полицейского задержали за получение взятки

В Красноярске задержали полицейского за получение взятки в миллион рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции задержан в Красноярске, он подозревается в получении взятки размером в 1 миллион рублей, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он подозревается в получении взятки в виде денег в крупном размере", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, старший оперуполномоченный сопровождал уголовное дело в отношении жителя Красноярска, которого подозревают в мошенничестве в строительной сфере. В ходе расследования полицейский предложил мужчине за вознаграждение не проводить дальнейшие мероприятия по поиску доказательств и выявлению других эпизодов преступной деятельности.
Мужчины пришли к договоренности и вечером 26 сентября красноярец передал полицейскому взятку в размере 1 миллиона рублей. При этом взяткодатель предварительно сообщил о факте передачи денег и всячески сотрудничал со следствием, отмечают в СУСК.
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ПроисшествияРоссияКрасноярский крайКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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