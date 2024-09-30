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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 30.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:43

2024-09-30T22:43

2024-09-30T23:35

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в городе.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

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