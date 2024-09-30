https://ria.ru/20240930/vzryvy-1975400999.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:00
2024-09-30T03:00
2024-09-30T03:09
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале."Киев, пригород - серия взрывов", - говорится в сообщении ТСН.По данным телеканала, взрывы также прозвучали в городе Вышгород, пригороде Киева.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Кривом Роге и Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
ТСН: в Киевской области после воздушной тревоги прогремели взрывы