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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:00 30.09.2024 (обновлено: 03:09 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/vzryvy-1975400999.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:00
2024-09-30T03:09
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
киев
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале."Киев, пригород - серия взрывов", - говорится в сообщении ТСН.По данным телеканала, взрывы также прозвучали в городе Вышгород, пригороде Киева.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Кривом Роге и Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975398719.html
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975394975.html
киевская область
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киевская область, в мире, киев, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

ТСН: в Киевской области после воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Киев, пригород - серия взрывов", - говорится в сообщении ТСН.
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
02:19
По данным телеканала, взрывы также прозвучали в городе Вышгород, пригороде Киева.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Кривом Роге и Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
00:47
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьВ миреКиевВооруженные силы РФУкраина
 
 
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