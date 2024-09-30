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Республиканцы в США проводят юридическую кампанию за честные выборы - РИА Новости, 30.09.2024
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17:22 30.09.2024 (обновлено: 17:23 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/vybory-1975574800.html
Республиканцы в США проводят юридическую кампанию за честные выборы
Республиканцы в США проводят юридическую кампанию за честные выборы - РИА Новости, 30.09.2024
Республиканцы в США проводят юридическую кампанию за честные выборы
Республиканцы в США проводят юридическую кампанию с целью обезопасить себя от возможных нарушений на ноябрьских президентских выборах, сообщила представитель... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:22
2024-09-30T17:23
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Республиканцы в США проводят юридическую кампанию с целью обезопасить себя от возможных нарушений на ноябрьских президентских выборах, сообщила представитель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Клэр Занк. В рамках кампании республиканские активисты подали более 120 исков в 26 штатах. "Наша операция по обеспечению честности выборов борется за их безопасность, обеспечивая прозрачность и справедливость для каждого законного голоса. Это дает избирателям уверенность в том, что их бюллетень будет подсчитан правильно, и способствует явке избирателей", - заявила представитель НКРП агентству Рейтер. По словам самих республиканцев, таким образом партия хочет в том числе предохранить избирательный процесс от от нелегального голосования. При этом агентство предполагает, что целью партии может быть превентивный подрыв доверия к избирательной системе с целью в дальнейшем оспорить итоги голосования в округах с высокой конкуренцией, так как в 2020 году экс-президент и нынешний кандидат от республиканцев Дональд Трамп не признал итоги президентских выборов, которые проиграл демократу Джо Байдену. Толпа сторонников Трампа 6 янаря 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В тот день или вскоре после него погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974722279.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Республиканцы в США проводят юридическую кампанию за честные выборы

Республиканцы проводят юридическую кампанию по защите от нарушений на выборах

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Республиканцы в США проводят юридическую кампанию с целью обезопасить себя от возможных нарушений на ноябрьских президентских выборах, сообщила представитель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Клэр Занк.
В рамках кампании республиканские активисты подали более 120 исков в 26 штатах.
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"Наша операция по обеспечению честности выборов борется за их безопасность, обеспечивая прозрачность и справедливость для каждого законного голоса. Это дает избирателям уверенность в том, что их бюллетень будет подсчитан правильно, и способствует явке избирателей", - заявила представитель НКРП агентству Рейтер.
По словам самих республиканцев, таким образом партия хочет в том числе предохранить избирательный процесс от от нелегального голосования.
При этом агентство предполагает, что целью партии может быть превентивный подрыв доверия к избирательной системе с целью в дальнейшем оспорить итоги голосования в округах с высокой конкуренцией, так как в 2020 году экс-президент и нынешний кандидат от республиканцев Дональд Трамп не признал итоги президентских выборов, которые проиграл демократу Джо Байдену.
Толпа сторонников Трампа 6 янаря 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В тот день или вскоре после него погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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