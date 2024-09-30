https://ria.ru/20240930/vybory-1975574800.html

Республиканцы в США проводят юридическую кампанию за честные выборы

Республиканцы в США проводят юридическую кампанию за честные выборы - РИА Новости, 30.09.2024

Республиканцы в США проводят юридическую кампанию за честные выборы

Республиканцы в США проводят юридическую кампанию с целью обезопасить себя от возможных нарушений на ноябрьских президентских выборах, сообщила представитель... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:22

2024-09-30T17:22

2024-09-30T17:23

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Республиканцы в США проводят юридическую кампанию с целью обезопасить себя от возможных нарушений на ноябрьских президентских выборах, сообщила представитель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Клэр Занк. В рамках кампании республиканские активисты подали более 120 исков в 26 штатах. "Наша операция по обеспечению честности выборов борется за их безопасность, обеспечивая прозрачность и справедливость для каждого законного голоса. Это дает избирателям уверенность в том, что их бюллетень будет подсчитан правильно, и способствует явке избирателей", - заявила представитель НКРП агентству Рейтер. По словам самих республиканцев, таким образом партия хочет в том числе предохранить избирательный процесс от от нелегального голосования. При этом агентство предполагает, что целью партии может быть превентивный подрыв доверия к избирательной системе с целью в дальнейшем оспорить итоги голосования в округах с высокой конкуренцией, так как в 2020 году экс-президент и нынешний кандидат от республиканцев Дональд Трамп не признал итоги президентских выборов, которые проиграл демократу Джо Байдену. Толпа сторонников Трампа 6 янаря 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В тот день или вскоре после него погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974722279.html

https://ria.ru/20240615/opros-1953129233.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024