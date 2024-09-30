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ВСУ повредили дома и магазин при обстреле двух белгородских сел

ВСУ повредили дома и магазин при обстреле двух белгородских сел - РИА Новости, 30.09.2024

ВСУ повредили дома и магазин при обстреле двух белгородских сел

Три дома в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и магазин в селе Вязовое Краснояружского района повреждены в результате ударов со стороны Украины,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:41

2024-09-30T15:41

2024-09-30T15:44

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Три дома в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и магазин в селе Вязовое Краснояружского района повреждены в результате ударов со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В одном частном доме повреждена крыша, ещё в двух домах выбиты окна. В селе Вязовое Краснояружского района дрон-камикадзе атаковал объект торговли - в здании выбиты окна, повреждена входная группа и посечён фасад", – написал Гладков. Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240930/belgorod-1975475216.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия