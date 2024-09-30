ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке четырнадцать снарядов, включая кассетные
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили четырнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, по Донецку и Горловке почти за 2,5 часа, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 13.15 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм… 13.30 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.
НАТО поощряет применение ВСУ запрещенных видов оружия, заявил Сальдо
28 сентября, 17:32
Отмечается, что в 13.40 и 14.00 было выпущено еще шесть снарядов, из них три – кассетного типа, по Никитовскому району Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. -0-
В новый пакет американской помощи Украине вошли кассетные бомбы
26 сентября, 00:54