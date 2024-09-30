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ВСУ потеряли до 560 военных и танк в районе Константиновки
ВСУ потеряли до 560 военных и танк в районе Константиновки - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ потеряли до 560 военных и танк в районе Константиновки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:27
2024-09-30T12:27
2024-09-30T12:30
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка, Зализнянское, Майское, Орехово-Василевка, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 560 военных и танк в районе Константиновки
Минобороны: ВСУ потеряли до 560 военных и танк в ДНР