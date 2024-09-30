https://ria.ru/20240930/voprosy-1975512507.html
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда - РИА Новости, 30.09.2024
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда
Важные для науки, культуры и религии вопросы скоро начнут обсуждать в "Сириусе" с участием Русской православной церкви, рассказал РИА Новости после посещения... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:54
2024-09-30T13:54
2024-09-30T15:25
религия
краснодарский край
сочи
владимир легойда
патриарх кирилл (владимир гундяев)
елена шмелева
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Важные для науки, культуры и религии вопросы скоро начнут обсуждать в "Сириусе" с участием Русской православной церкви, рассказал РИА Новости после посещения федеральной территории "Сириус" патриархом Московским и всея Руси Кириллом сопровождавший его глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край) после богослужения в Сочи в воскресенье. Он осмотрел, в частности, лабораторный комплекс Научно-технологического университета "Сириус", где проводятся исследования в области химии, биологии, генетики, в том числе генной терапии. Патриарху показали также комплексный стенд орбитального корабля "Буран" в парке науки и искусства "Сириус" и строящийся концертный центр. Предстоятель РПЦ и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева договорились о проведении в "Сириусе" ежегодного форума "Наука, религия и искусство". "Тема развития науки, тех вопросов, которые наука ставит сегодня перед человечеством, нравственное измерение этого развития - безусловно, это тема, которую невозможно обсуждать без церкви. Думаю, скоро мы увидим, как на площадке "Сириуса" будут обсуждаться вопросы науки, культуры и религии при непосредственном участии церкви", - сказал агентству Легойда. Патриарх Кирилл, по его словам, придает огромное значение образованию и вопросам, связанным с развитием науки. "С большим вниманием он относится к тому, что происходит в "Сириусе" - уникальном образовательном и научном центре нашей страны", - пояснил собеседник агентства. А на недавней встрече с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой предстоятель обсуждал широкий круг вопросов взаимодействия церкви и "Сириуса". "Состоявшийся визит, конечно, очень важен. Патриарх Кирилл с большим интересом смотрел на все, что происходит в "Сириусе", на научное развитие центра и на его образовательные инициативы", - подчеркнул Легойда. Лабораторный комплекс Научно-технологического университета "Сириус" был открыт в 2022 году. Он позволяет одновременно проводить исследования по химии, генетике, иммунобиологии, молекулярной и клеточной биологии и другим наукам. Площадь комплекса — более 9 тысяч квадратных метров, в его составе — 13 ресурсных центров и 123 лабораторных помещения. В настоящее время идет работа над второй очередью лабораторного комплекса. В результате площадь комплекса увеличится еще на 7 тысяч квадратных метров, появится ресурсный центр доклинических исследований и более 100 лабораторных помещений.
https://ria.ru/20240929/sirius-1975378265.html
https://ria.ru/20240929/shkola-1975377101.html
https://ria.ru/20240930/patriarkh-1975443978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, владимир легойда, патриарх кирилл (владимир гундяев), елена шмелева, русская православная церковь, религия
Религия, Краснодарский край, Сочи, Владимир Легойда, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Елена Шмелева, Русская православная церковь, Религия
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда
Легойда: важные для науки и религии вопросы с участием РПЦ обсудят в "Сириусе"
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Важные для науки, культуры и религии вопросы скоро начнут обсуждать в "Сириусе" с участием Русской православной церкви, рассказал РИА Новости после посещения федеральной территории "Сириус" патриархом Московским и всея Руси Кириллом сопровождавший его глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Патриарх Кирилл
посетил федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край
) после богослужения в Сочи
в воскресенье. Он осмотрел, в частности, лабораторный комплекс Научно-технологического университета "Сириус", где проводятся исследования в области химии, биологии, генетики, в том числе генной терапии. Патриарху показали также комплексный стенд орбитального корабля "Буран" в парке науки и искусства "Сириус" и строящийся концертный центр. Предстоятель РПЦ и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева
договорились о проведении в "Сириусе" ежегодного форума "Наука, религия и искусство".
"Тема развития науки, тех вопросов, которые наука ставит сегодня перед человечеством, нравственное измерение этого развития - безусловно, это тема, которую невозможно обсуждать без церкви. Думаю, скоро мы увидим, как на площадке "Сириуса" будут обсуждаться вопросы науки, культуры и религии при непосредственном участии церкви", - сказал агентству Легойда.
Патриарх Кирилл, по его словам, придает огромное значение образованию и вопросам, связанным с развитием науки.
"С большим вниманием он относится к тому, что происходит в "Сириусе" - уникальном образовательном и научном центре нашей страны", - пояснил собеседник агентства.
А на недавней встрече с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой предстоятель обсуждал широкий круг вопросов взаимодействия церкви и "Сириуса".
"Состоявшийся визит, конечно, очень важен. Патриарх Кирилл с большим интересом смотрел на все, что происходит в "Сириусе", на научное развитие центра и на его образовательные инициативы", - подчеркнул Легойда.
Лабораторный комплекс Научно-технологического университета "Сириус" был открыт в 2022 году. Он позволяет одновременно проводить исследования по химии, генетике, иммунобиологии, молекулярной и клеточной биологии и другим наукам. Площадь комплекса — более 9 тысяч квадратных метров, в его составе — 13 ресурсных центров и 123 лабораторных помещения. В настоящее время идет работа над второй очередью лабораторного комплекса. В результате площадь комплекса увеличится еще на 7 тысяч квадратных метров, появится ресурсный центр доклинических исследований и более 100 лабораторных помещений.