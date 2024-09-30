https://ria.ru/20240930/voprosy-1975512507.html

Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда

Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда - РИА Новости, 30.09.2024

Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда

Важные для науки, культуры и религии вопросы скоро начнут обсуждать в "Сириусе" с участием Русской православной церкви, рассказал РИА Новости после посещения... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:54

2024-09-30T13:54

2024-09-30T15:25

религия

краснодарский край

сочи

владимир легойда

патриарх кирилл (владимир гундяев)

елена шмелева

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Важные для науки, культуры и религии вопросы скоро начнут обсуждать в "Сириусе" с участием Русской православной церкви, рассказал РИА Новости после посещения федеральной территории "Сириус" патриархом Московским и всея Руси Кириллом сопровождавший его глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край) после богослужения в Сочи в воскресенье. Он осмотрел, в частности, лабораторный комплекс Научно-технологического университета "Сириус", где проводятся исследования в области химии, биологии, генетики, в том числе генной терапии. Патриарху показали также комплексный стенд орбитального корабля "Буран" в парке науки и искусства "Сириус" и строящийся концертный центр. Предстоятель РПЦ и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева договорились о проведении в "Сириусе" ежегодного форума "Наука, религия и искусство". "Тема развития науки, тех вопросов, которые наука ставит сегодня перед человечеством, нравственное измерение этого развития - безусловно, это тема, которую невозможно обсуждать без церкви. Думаю, скоро мы увидим, как на площадке "Сириуса" будут обсуждаться вопросы науки, культуры и религии при непосредственном участии церкви", - сказал агентству Легойда. Патриарх Кирилл, по его словам, придает огромное значение образованию и вопросам, связанным с развитием науки. "С большим вниманием он относится к тому, что происходит в "Сириусе" - уникальном образовательном и научном центре нашей страны", - пояснил собеседник агентства. А на недавней встрече с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой предстоятель обсуждал широкий круг вопросов взаимодействия церкви и "Сириуса". "Состоявшийся визит, конечно, очень важен. Патриарх Кирилл с большим интересом смотрел на все, что происходит в "Сириусе", на научное развитие центра и на его образовательные инициативы", - подчеркнул Легойда. Лабораторный комплекс Научно-технологического университета "Сириус" был открыт в 2022 году. Он позволяет одновременно проводить исследования по химии, генетике, иммунобиологии, молекулярной и клеточной биологии и другим наукам. Площадь комплекса — более 9 тысяч квадратных метров, в его составе — 13 ресурсных центров и 123 лабораторных помещения. В настоящее время идет работа над второй очередью лабораторного комплекса. В результате площадь комплекса увеличится еще на 7 тысяч квадратных метров, появится ресурсный центр доклинических исследований и более 100 лабораторных помещений.

https://ria.ru/20240929/sirius-1975378265.html

https://ria.ru/20240929/shkola-1975377101.html

https://ria.ru/20240930/patriarkh-1975443978.html

краснодарский край

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

краснодарский край, сочи, владимир легойда, патриарх кирилл (владимир гундяев), елена шмелева, русская православная церковь, религия