Рейтинг@Mail.ru
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:54 30.09.2024 (обновлено: 15:25 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/voprosy-1975512507.html
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда - РИА Новости, 30.09.2024
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда
Важные для науки, культуры и религии вопросы скоро начнут обсуждать в "Сириусе" с участием Русской православной церкви, рассказал РИА Новости после посещения... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:54
2024-09-30T15:25
религия
краснодарский край
сочи
владимир легойда
патриарх кирилл (владимир гундяев)
елена шмелева
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851980797_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_2c34b9ef5f02fe0d92d5288b1e3773c1.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Важные для науки, культуры и религии вопросы скоро начнут обсуждать в "Сириусе" с участием Русской православной церкви, рассказал РИА Новости после посещения федеральной территории "Сириус" патриархом Московским и всея Руси Кириллом сопровождавший его глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край) после богослужения в Сочи в воскресенье. Он осмотрел, в частности, лабораторный комплекс Научно-технологического университета "Сириус", где проводятся исследования в области химии, биологии, генетики, в том числе генной терапии. Патриарху показали также комплексный стенд орбитального корабля "Буран" в парке науки и искусства "Сириус" и строящийся концертный центр. Предстоятель РПЦ и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева договорились о проведении в "Сириусе" ежегодного форума "Наука, религия и искусство". "Тема развития науки, тех вопросов, которые наука ставит сегодня перед человечеством, нравственное измерение этого развития - безусловно, это тема, которую невозможно обсуждать без церкви. Думаю, скоро мы увидим, как на площадке "Сириуса" будут обсуждаться вопросы науки, культуры и религии при непосредственном участии церкви", - сказал агентству Легойда. Патриарх Кирилл, по его словам, придает огромное значение образованию и вопросам, связанным с развитием науки. "С большим вниманием он относится к тому, что происходит в "Сириусе" - уникальном образовательном и научном центре нашей страны", - пояснил собеседник агентства. А на недавней встрече с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой предстоятель обсуждал широкий круг вопросов взаимодействия церкви и "Сириуса". "Состоявшийся визит, конечно, очень важен. Патриарх Кирилл с большим интересом смотрел на все, что происходит в "Сириусе", на научное развитие центра и на его образовательные инициативы", - подчеркнул Легойда. Лабораторный комплекс Научно-технологического университета "Сириус" был открыт в 2022 году. Он позволяет одновременно проводить исследования по химии, генетике, иммунобиологии, молекулярной и клеточной биологии и другим наукам. Площадь комплекса — более 9 тысяч квадратных метров, в его составе — 13 ресурсных центров и 123 лабораторных помещения. В настоящее время идет работа над второй очередью лабораторного комплекса. В результате площадь комплекса увеличится еще на 7 тысяч квадратных метров, появится ресурсный центр доклинических исследований и более 100 лабораторных помещений.
https://ria.ru/20240929/sirius-1975378265.html
https://ria.ru/20240929/shkola-1975377101.html
https://ria.ru/20240930/patriarkh-1975443978.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851980797_262:0:2501:1679_1920x0_80_0_0_6f4ab2541e4d2d779747d351391ec980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, сочи, владимир легойда, патриарх кирилл (владимир гундяев), елена шмелева, русская православная церковь, религия
Религия, Краснодарский край, Сочи, Владимир Легойда, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Елена Шмелева, Русская православная церковь, Религия
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда

Легойда: важные для науки и религии вопросы с участием РПЦ обсудят в "Сириусе"

© РИА Новости / Григорий СысоевГлава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Важные для науки, культуры и религии вопросы скоро начнут обсуждать в "Сириусе" с участием Русской православной церкви, рассказал РИА Новости после посещения федеральной территории "Сириус" патриархом Московским и всея Руси Кириллом сопровождавший его глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край) после богослужения в Сочи в воскресенье. Он осмотрел, в частности, лабораторный комплекс Научно-технологического университета "Сириус", где проводятся исследования в области химии, биологии, генетики, в том числе генной терапии. Патриарху показали также комплексный стенд орбитального корабля "Буран" в парке науки и искусства "Сириус" и строящийся концертный центр. Предстоятель РПЦ и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева договорились о проведении в "Сириусе" ежегодного форума "Наука, религия и искусство".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"
29 сентября, 20:24
"Тема развития науки, тех вопросов, которые наука ставит сегодня перед человечеством, нравственное измерение этого развития - безусловно, это тема, которую невозможно обсуждать без церкви. Думаю, скоро мы увидим, как на площадке "Сириуса" будут обсуждаться вопросы науки, культуры и религии при непосредственном участии церкви", - сказал агентству Легойда.
Патриарх Кирилл, по его словам, придает огромное значение образованию и вопросам, связанным с развитием науки.
"С большим вниманием он относится к тому, что происходит в "Сириусе" - уникальном образовательном и научном центре нашей страны", - пояснил собеседник агентства.
А на недавней встрече с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой предстоятель обсуждал широкий круг вопросов взаимодействия церкви и "Сириуса".
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В РПЦ выступили против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах
29 сентября, 20:04
"Состоявшийся визит, конечно, очень важен. Патриарх Кирилл с большим интересом смотрел на все, что происходит в "Сириусе", на научное развитие центра и на его образовательные инициативы", - подчеркнул Легойда.
Лабораторный комплекс Научно-технологического университета "Сириус" был открыт в 2022 году. Он позволяет одновременно проводить исследования по химии, генетике, иммунобиологии, молекулярной и клеточной биологии и другим наукам. Площадь комплекса — более 9 тысяч квадратных метров, в его составе — 13 ресурсных центров и 123 лабораторных помещения. В настоящее время идет работа над второй очередью лабораторного комплекса. В результате площадь комплекса увеличится еще на 7 тысяч квадратных метров, появится ресурсный центр доклинических исследований и более 100 лабораторных помещений.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Патриарх Кирилл обратился к главам новых регионов
Вчера, 10:38
 
РелигияКраснодарский крайСочиВладимир ЛегойдаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Елена ШмелеваРусская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала