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Проект бюджета направят в рассылку для подготовки замечаний, заявил Володин - РИА Новости, 30.09.2024
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12:20 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/volodin-1975479696.html
Проект бюджета направят в рассылку для подготовки замечаний, заявил Володин
Проект бюджета направят в рассылку для подготовки замечаний, заявил Володин - РИА Новости, 30.09.2024
Проект бюджета направят в рассылку для подготовки замечаний, заявил Володин
В понедельник состоится заседание совета ГД, на котором проект бюджета будет направлен в рассылку для подготовки замечаний и предложений, сообщил председатель... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:20
2024-09-30T12:20
экономика
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В понедельник состоится заседание совета ГД, на котором проект бюджета будет направлен в рассылку для подготовки замечаний и предложений, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП, сообщила ранее пресс-служба кабмина. "Сегодня состоится заседание Совета Госдумы, на котором проект бюджета будет направлен в рассылку для подготовки замечаний и предложений", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба ГД. Володин отметил, что федеральный бюджет должен решать вопросы развития, обеспечивать социальные обязательства и отвечать на вызовы, с которыми столкнулась РФ. Как отметил Володин, депутаты определили для себя приоритеты работы над законопроектом. "В первую очередь, это исполнение всех социальных обязательств. Поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан. Должна быть финансово обеспечена реализация задач, поставленных Президентом для достижения национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Созданы условия для обеспечения технологического суверенитета нашей страны", - отметил он. Володин назвал еще одним ключевым приоритетом Государственной Думы в работе над бюджетом - парламентский контроль над расходованием бюджетных средств. "В процессе подготовки бюджета к первому чтению мы детально проанализируем каждую госпрограмму. Введено большое количество мер поддержки, льгот и преференций в самых разных сферах, необходимо контролировать, насколько эффективно работают принятые решения", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20240930/kabmin-1975476676.html
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экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Проект бюджета направят в рассылку для подготовки замечаний, заявил Володин

Володин: проект бюджета на 2025 год направят в рассылку для подготовки замечаний

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В понедельник состоится заседание совета ГД, на котором проект бюджета будет направлен в рассылку для подготовки замечаний и предложений, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП, сообщила ранее пресс-служба кабмина.
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"Сегодня состоится заседание Совета Госдумы, на котором проект бюджета будет направлен в рассылку для подготовки замечаний и предложений", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба ГД.
Володин отметил, что федеральный бюджет должен решать вопросы развития, обеспечивать социальные обязательства и отвечать на вызовы, с которыми столкнулась РФ.
Как отметил Володин, депутаты определили для себя приоритеты работы над законопроектом.
"В первую очередь, это исполнение всех социальных обязательств. Поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан. Должна быть финансово обеспечена реализация задач, поставленных Президентом для достижения национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Созданы условия для обеспечения технологического суверенитета нашей страны", - отметил он.
Володин назвал еще одним ключевым приоритетом Государственной Думы в работе над бюджетом - парламентский контроль над расходованием бюджетных средств.
"В процессе подготовки бюджета к первому чтению мы детально проанализируем каждую госпрограмму. Введено большое количество мер поддержки, льгот и преференций в самых разных сферах, необходимо контролировать, насколько эффективно работают принятые решения", - подчеркнул Володин.
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