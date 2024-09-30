https://ria.ru/20240930/volgograd-1975441364.html
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП под Волгоградом
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП под Волгоградом - РИА Новости, 30.09.2024
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП под Волгоградом
Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:29
2024-09-30T10:29
2024-09-30T10:29
происшествия
волгоградская область
светлоярский район
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ВОЛГОГРАД, 30 сен – РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в понедельник в 7.20 на трассе Волгоград-Сальск в Светлоярском районе столкнулись ВАЗ-2106 и ВАЗ-2114. "В результате ДТП от полученных травм погибли четыре человека, один человек доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20240807/dtp-1964555982.html
волгоградская область
светлоярский район
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происшествия, волгоградская область, светлоярский район
Происшествия, Волгоградская область, Светлоярский район
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП под Волгоградом
Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП в Волгоградской области