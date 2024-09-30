https://ria.ru/20240930/volgograd-1975441364.html

Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП под Волгоградом

Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП под Волгоградом - РИА Новости, 30.09.2024

Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП под Волгоградом

Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:29

2024-09-30T10:29

2024-09-30T10:29

происшествия

волгоградская область

светлоярский район

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ВОЛГОГРАД, 30 сен – РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в понедельник в 7.20 на трассе Волгоград-Сальск в Светлоярском районе столкнулись ВАЗ-2106 и ВАЗ-2114. "В результате ДТП от полученных травм погибли четыре человека, один человек доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20240807/dtp-1964555982.html

волгоградская область

светлоярский район

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, светлоярский район