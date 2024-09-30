https://ria.ru/20240930/vladivostok-1975446048.html
Во Владивостоке ищут мужчину, который голым приходит в Wildberries
Во Владивостоке ищут мужчину, который голым приходит в Wildberries - РИА Новости, 30.09.2024
Во Владивостоке ищут мужчину, который голым приходит в Wildberries
Полиция устанавливает личность мужчины, который голым приходит в пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries во Владивостоке. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:50
2024-09-30T10:50
2024-09-30T10:50
происшествия
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россия
приморский край
wildberries
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Полиция устанавливает личность мужчины, который голым приходит в пункт выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries во Владивостоке. В местных Telegram-каналах разошлось видео с камеры наблюдения, на котором обнаженный мужчина заходит в пункт выдачи Wildberries. В помещении находятся сотрудница ПВЗ и еще одна девушка, но обе смотрят в телефоны и не реагируют на посетителя долгое время. Он выходит и снова возвращается. Сообщается, что этот мужчина регулярно появляется в таком виде в этом пункте выдачи. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина, находясь в офисе на проспекте Красного Знамени, нарушает общественный порядок. Ведутся проверочные мероприятия, направленные на установление личности участника и выяснения всех обстоятельств инцидента", - сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, wildberries
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Wildberries
Во Владивостоке ищут мужчину, который голым приходит в Wildberries
Во Владивостоке полиция ищет мужчину, который голым приходит в Wildberries