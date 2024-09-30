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Карты "Винного атласа России" представят на форуме в Москве - РИА Новости, 30.09.2024
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18:26 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/vino-1975591461.html
Карты "Винного атласа России" представят на форуме в Москве
Карты "Винного атласа России" представят на форуме в Москве - РИА Новости, 30.09.2024
Карты "Винного атласа России" представят на форуме в Москве
На Российском винодельческом форуме, который пройдет в Москве 7-8 ноября этого года, команда проекта "Винный атлас России" намерена представить карты шести... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:26
2024-09-30T18:26
москва
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. На Российском винодельческом форуме, который пройдет в Москве 7-8 ноября этого года, команда проекта "Винный атлас России" намерена представить карты шести основных российских винных регионов, сообщает пресс-служба форума."Винный атлас России" – проект, рассказывающий о достижениях российского виноделия. Впервые планами разработки атласа поделился его создатель советник директора фонда "Росконгресс" и основатель национальной премии "Культово" Павел Шинский, выступая на сессии "Новый российский lifestyle: российское вино", которая прошла на полях ПМЭФ-2024.По его словам, картография и виноделие всегда идут рука об руку, и сегодня можно без труда найти собрания винных карт самых разных стран, тогда как российского винного атласа до последнего момента не существовало."При этом мы готовим нечто большее, чем просто схемы расположения виноградников на территории Российской Федерации. Вино, как мы помним, начинается с почвы и терруарных условий, и обо всем этом пользователь сможет получить представление из нашего атласа. Я бы назвал нашу работу вкладом в винно-географическое самосознание общества: зная, откуда именно происходит вино, мы лучше его понимаем и можем больше рассказать о нем. Очевидно, этот проект поможет сомелье, кависту, любому человеку, заинтересованному российским вином, узнать его на том уровне, на котором его еще пока не рассматривали", – сказал он.Над атласом работает команда картографов, разработчиков и дизайнеров под руководством профессионального картографа Дмитрия Евтеева, который также известен как блогер Цитрон Цюрупинский (псевдоним), пишущий о российском виноделии.При разработке используется информация из множества источников. На сегодняшний день завершена работа над двумя фрагментами атласа, посвященными виноградникам Ставропольского края и Севастополя.По словам создателей, до конца 2025 года будут описаны все регионы, вовлеченные в промышленное виноградарство в Российской Федерации. При этом Шинский подчеркнул, что сначала "Винный атлас России" будет реализован как комплект карт, а затем станет частью нового "Туристического атласа России", посвященного главным национальным маршрутам, памятникам и достопримечательностям страны.
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РИА Новости
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353
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москва
Москва

Карты "Винного атласа России" представят на форуме в Москве

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бокал с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. На Российском винодельческом форуме, который пройдет в Москве 7-8 ноября этого года, команда проекта "Винный атлас России" намерена представить карты шести основных российских винных регионов, сообщает пресс-служба форума.
"Винный атлас России" – проект, рассказывающий о достижениях российского виноделия. Впервые планами разработки атласа поделился его создатель советник директора фонда "Росконгресс" и основатель национальной премии "Культово" Павел Шинский, выступая на сессии "Новый российский lifestyle: российское вино", которая прошла на полях ПМЭФ-2024.
По его словам, картография и виноделие всегда идут рука об руку, и сегодня можно без труда найти собрания винных карт самых разных стран, тогда как российского винного атласа до последнего момента не существовало.
"При этом мы готовим нечто большее, чем просто схемы расположения виноградников на территории Российской Федерации. Вино, как мы помним, начинается с почвы и терруарных условий, и обо всем этом пользователь сможет получить представление из нашего атласа. Я бы назвал нашу работу вкладом в винно-географическое самосознание общества: зная, откуда именно происходит вино, мы лучше его понимаем и можем больше рассказать о нем. Очевидно, этот проект поможет сомелье, кависту, любому человеку, заинтересованному российским вином, узнать его на том уровне, на котором его еще пока не рассматривали", – сказал он.
Над атласом работает команда картографов, разработчиков и дизайнеров под руководством профессионального картографа Дмитрия Евтеева, который также известен как блогер Цитрон Цюрупинский (псевдоним), пишущий о российском виноделии.
При разработке используется информация из множества источников. На сегодняшний день завершена работа над двумя фрагментами атласа, посвященными виноградникам Ставропольского края и Севастополя.
По словам создателей, до конца 2025 года будут описаны все регионы, вовлеченные в промышленное виноградарство в Российской Федерации. При этом Шинский подчеркнул, что сначала "Винный атлас России" будет реализован как комплект карт, а затем станет частью нового "Туристического атласа России", посвященного главным национальным маршрутам, памятникам и достопримечательностям страны.
 
Москва
 
 
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