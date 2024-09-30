https://ria.ru/20240930/vengrija-1975548056.html

Сийярто призвал Киев вернуть венграм право учиться на родном языке

Сийярто призвал Киев вернуть венграм право учиться на родном языке - РИА Новости, 30.09.2024

Сийярто призвал Киев вернуть венграм право учиться на родном языке

Венгрия по-прежнему ждет от Украины возвращения закарпатским венграм права учиться на родном языке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:35

2024-09-30T15:35

2024-09-30T16:15

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 30 сен - РИА Новости. Венгрия по-прежнему ждет от Украины возвращения закарпатским венграм права учиться на родном языке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы с уважением, но ожидаем от Украины, что она восстановит права венгерского национального меньшинства в отношении доступа к родному языку в сфере образования и культуры", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Сийярто напомнил, что венгерские требования были изложены в 11 пунктах, для их обсуждения были созданы рабочие группы, министры уже пришли к договоренности об ускорении их работы, заключил он.

https://ria.ru/20240927/siyyarto-1975132746.html

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в мире, украина, венгрия, петер сийярто