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В Узбекистане опровергли сообщения об избиении русскоязычных учеников школы - РИА Новости, 30.09.2024
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18:04 30.09.2024 (обновлено: 19:00 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/uzbekistan-1975588468.html
В Узбекистане опровергли сообщения об избиении русскоязычных учеников школы
В Узбекистане опровергли сообщения об избиении русскоязычных учеников школы - РИА Новости, 30.09.2024
В Узбекистане опровергли сообщения об избиении русскоязычных учеников школы
Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщения об избиении русскоязычных учеников в школе в Джизаке, при... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:04
2024-09-30T19:00
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ТАШКЕНТ, 30 сен – РИА Новости. Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщения об избиении русскоязычных учеников в школе в Джизаке, при этом там признали, что инцидент между учениками одного класса был, но произошел из-за конфликта на личной почве. Ранее интернет-издание Ura.ru со ссылкой на свои источники сообщило, что в школе № 1 в Джизаке ученики седьмого класса якобы регулярно избивают русскоязычных школьников, не знающих узбекского языка, а также побили ребенка с инвалидностью, который приехал из России. Позднее издание удалило это сообщение. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила РИА Новости, что обращений по инциденту к ней не поступали, но она проверит информацию. "По ситуации, произошедшей среди учащихся седьмого класса школы № 1 в городе Джизака. По предварительной информации, инцидент произошел из-за личного конфликта между учащимися и не связан с вопросом языковой принадлежности", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале управления. По данным управления, сотрудники правоохранительных органов и учителя провели с участниками конфликта профилактическую беседу. Итоги разбирательства будут сообщены позже. Позднее Рахмонова сообщила РИА Новости, что ситуация взята под ее контроль. "По случаю конфликта, возникшего между учениками седьмого класса общеобразовательной школы №1 города Джизака, ситуация взята под контроль", - сказала она. По ее данным, родители школьников, учинивших драку, привлечены к административной ответственности по статье "Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей".На прошедшей неделе в интернете распространилось видео, на котором учительница одной из школ Ташкента избивает ученика в ответ на его просьбу вести урок русского языка на русском языке. Случай получил широкий резонанс в Узбекистане и России. Главы МИД двух стран Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов на встрече в ООН уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве. Накануне интернет-издание gazeta.uz сообщило, что педагог, избившая шестиклассника, оштрафована в суде на 6,8 миллиона сумов (около 535 долларов) за оскорбление и нанесение легких телесных повреждений, она также уже отбывает семь суток ареста за избиение учителя в другой школе, а также за сопротивление прибывшим на инцидент сотрудникам правопорядка.
https://ria.ru/20240925/mid-1974722122.html
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в мире, ташкент, узбекистан, россия, русский язык в мире, происшествия
В мире, Ташкент, Узбекистан, Россия, Русский язык в мире, Происшествия
В Узбекистане опровергли сообщения об избиении русскоязычных учеников школы

В Узбекистане отрицают избиение учеников школы в Джизаке за русский язык

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана в Ташкенте. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 30 сен – РИА Новости. Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло сообщения об избиении русскоязычных учеников в школе в Джизаке, при этом там признали, что инцидент между учениками одного класса был, но произошел из-за конфликта на личной почве.
Ранее интернет-издание Ura.ru со ссылкой на свои источники сообщило, что в школе № 1 в Джизаке ученики седьмого класса якобы регулярно избивают русскоязычных школьников, не знающих узбекского языка, а также побили ребенка с инвалидностью, который приехал из России. Позднее издание удалило это сообщение. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила РИА Новости, что обращений по инциденту к ней не поступали, но она проверит информацию.
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"По ситуации, произошедшей среди учащихся седьмого класса школы № 1 в городе Джизака. По предварительной информации, инцидент произошел из-за личного конфликта между учащимися и не связан с вопросом языковой принадлежности", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале управления.
По данным управления, сотрудники правоохранительных органов и учителя провели с участниками конфликта профилактическую беседу. Итоги разбирательства будут сообщены позже.
Позднее Рахмонова сообщила РИА Новости, что ситуация взята под ее контроль. "По случаю конфликта, возникшего между учениками седьмого класса общеобразовательной школы №1 города Джизака, ситуация взята под контроль", - сказала она. По ее данным, родители школьников, учинивших драку, привлечены к административной ответственности по статье "Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей".
На прошедшей неделе в интернете распространилось видео, на котором учительница одной из школ Ташкента избивает ученика в ответ на его просьбу вести урок русского языка на русском языке. Случай получил широкий резонанс в Узбекистане и России. Главы МИД двух стран Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов на встрече в ООН уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.
Накануне интернет-издание gazeta.uz сообщило, что педагог, избившая шестиклассника, оштрафована в суде на 6,8 миллиона сумов (около 535 долларов) за оскорбление и нанесение легких телесных повреждений, она также уже отбывает семь суток ареста за избиение учителя в другой школе, а также за сопротивление прибывшим на инцидент сотрудникам правопорядка.
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