https://ria.ru/20240930/uzbekistan-1975419588.html

В Узбекистане проверят сообщения об избиении русскоязычных учеников

В Узбекистане проверят сообщения об избиении русскоязычных учеников - РИА Новости, 30.09.2024

В Узбекистане проверят сообщения об избиении русскоязычных учеников

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила РИА Новости, что проверит информацию о якобы регулярном избиении в одной из школ города Джизака... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:51

2024-09-30T08:51

2024-09-30T09:57

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ТАШКЕНТ, 30 сен – РИА Новости. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила РИА Новости, что проверит информацию о якобы регулярном избиении в одной из школ города Джизака русскоязычных учеников, которые не владеют узбекским языком. Ранее интернет-издание Ura.ru со ссылкой на свои источники сообщило, что в школе № 1 в Джизаке ученики седьмого класса регулярно избивают школьников, не знающих узбекского языка, а также побили ребенка с инвалидностью, который приехал из России. "К нам обращений о таких инцидентах не поступало. Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация", - сказала Рахмонова. На прошедшей неделе в интернете распространилось видео, где происходил конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика шестого класса из-за его просьбы объяснить материал на русском языке. Случай получил широкий резонанс в Узбекистане и России. Главы МИД двух стран Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов на встрече в ООН уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве. Накануне интернет-издание gazeta.uz сообщила, что педагог, избившая шестиклассника, оштрафована в суде на 6,8 миллиона сумов (около 535 долларов) за оскорбление и нанесение легких телесных повреждений, она также уже отбывает семь суток ареста за избиение учителя в другой школе, а также за сопротивление прибывшим на инцидент сотрудникам правопорядка.

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россия, ташкент, узбекистан, сергей лавров, ura.ru, оон, в мире