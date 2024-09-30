https://ria.ru/20240930/ukraina-1975538875.html

В Киеве раскритиковали министра энергетики Украины, пишут СМИ

В Киеве раскритиковали министра энергетики Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024

В Киеве раскритиковали министра энергетики Украины, пишут СМИ

Украинские чиновники подвергли критике министра энергетики Украины Германа Галущенко за недостаточные меры по борьбе с энергетическим кризисом, сообщает газета... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:04

2024-09-30T15:04

2024-09-30T15:04

в мире

украина

герман галущенко

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские чиновники подвергли критике министра энергетики Украины Германа Галущенко за недостаточные меры по борьбе с энергетическим кризисом, сообщает газета Financial Times. "Министерство энергетики не заинтересовано в децентрализации (энергетической системы – ред.)… Оно хочет, чтобы его государственные компании контролировали как можно большую часть энергетического сектора, в особенности выработку энергии", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника. По словам должностных лиц, Галущенко выступает за строительство крупных и дорогостоящих ядерных реакторов, которое занимает по несколько лет. При этом меры по возведению небольших электростанций начались только в этом году, пишет издание. В министерстве энергетики Украины в свою очередь заявили газете, что у ведомства есть стратегия по децентрализации энергетической системы, но, сославшись на ограничения во время конфликта, не стали раскрывать ее подробности. В июне этого года Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974683655.html

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в мире, украина, герман галущенко, вооруженные силы рф