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В Киеве раскритиковали министра энергетики Украины, пишут СМИ
В Киеве раскритиковали министра энергетики Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
В Киеве раскритиковали министра энергетики Украины, пишут СМИ
Украинские чиновники подвергли критике министра энергетики Украины Германа Галущенко за недостаточные меры по борьбе с энергетическим кризисом, сообщает газета... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:04
2024-09-30T15:04
2024-09-30T15:04
в мире
украина
герман галущенко
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские чиновники подвергли критике министра энергетики Украины Германа Галущенко за недостаточные меры по борьбе с энергетическим кризисом, сообщает газета Financial Times. "Министерство энергетики не заинтересовано в децентрализации (энергетической системы – ред.)… Оно хочет, чтобы его государственные компании контролировали как можно большую часть энергетического сектора, в особенности выработку энергии", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника. По словам должностных лиц, Галущенко выступает за строительство крупных и дорогостоящих ядерных реакторов, которое занимает по несколько лет. При этом меры по возведению небольших электростанций начались только в этом году, пишет издание. В министерстве энергетики Украины в свою очередь заявили газете, что у ведомства есть стратегия по децентрализации энергетической системы, но, сославшись на ограничения во время конфликта, не стали раскрывать ее подробности. В июне этого года Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, герман галущенко, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Герман Галущенко, Вооруженные силы РФ
В Киеве раскритиковали министра энергетики Украины, пишут СМИ
FT: в Киеве осудили министра энергетики за слабые меры по борьбе с кризисом
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Украинские чиновники подвергли критике министра энергетики Украины Германа Галущенко за недостаточные меры по борьбе с энергетическим кризисом, сообщает газета Financial Times
.
"Министерство энергетики не заинтересовано в децентрализации (энергетической системы – ред.)… Оно хочет, чтобы его государственные компании контролировали как можно большую часть энергетического сектора, в особенности выработку энергии", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника.
По словам должностных лиц, Галущенко выступает за строительство крупных и дорогостоящих ядерных реакторов, которое занимает по несколько лет. При этом меры по возведению небольших электростанций начались только в этом году, пишет издание.
В министерстве энергетики Украины в свою очередь заявили газете, что у ведомства есть стратегия по децентрализации энергетической системы, но, сославшись на ограничения во время конфликта, не стали раскрывать ее подробности.
В июне этого года Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.