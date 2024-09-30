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Пыльная буря накрыла два крупных областных центра на востоке Украины - РИА Новости, 30.09.2024
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10:26 30.09.2024 (обновлено: 11:43 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975440467.html
Пыльная буря накрыла два крупных областных центра на востоке Украины
Пыльная буря накрыла два крупных областных центра на востоке Украины - РИА Новости, 30.09.2024
Пыльная буря накрыла два крупных областных центра на востоке Украины
Пыльная буря накрыла два крупных областных центра на востоке Украины — Днепропетровск и Харьков, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:26
2024-09-30T11:43
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пыльная буря накрыла два крупных областных центра на востоке Украины — Днепропетровск и Харьков, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Украину накрывает сильная пылевая буря. На пылевое облако, которое висит в воздухе с ночи, жалуются жители Днепра (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.) и Харькова", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Издание публикует фото и видео, на которых пыль закрывает солнце, нарушает видимость и оседает на автомобилях.
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в мире, днепропетровск, украина, харьков, страна.ua
В мире, Днепропетровск, Украина, Харьков, Страна.ua
Пыльная буря накрыла два крупных областных центра на востоке Украины

"Страна.ua": пыльная буря накрыла Днепропетровск и Харьков

© СоцсетиПыльная буря на Украине
Пыльная буря на Украине - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Соцсети
Пыльная буря на Украине
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Пыльная буря накрыла два крупных областных центра на востоке Украины — Днепропетровск и Харьков, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Украину накрывает сильная пылевая буря. На пылевое облако, которое висит в воздухе с ночи, жалуются жители Днепра (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.) и Харькова", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Издание публикует фото и видео, на которых пыль закрывает солнце, нарушает видимость и оседает на автомобилях.
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